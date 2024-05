NASCAR, la regular season riprende da Charlotte con la notte più lunga dell’anno

Fine maggio coincide con la Coca-Cola 600, tradizionale evento valido per la NASCAR Cup Series che si disputerà presso il Charlotte Motor Speedway. Stiamo parlando della seconda competizione per importanza del calendario dopo la Daytona 500, tradizionale opening round che abbiamo commentato a febbraio. L’impianto di Concord ha la tradizionale metratura da 1 miglio e mezzo, le quattro pieghe hanno una pendenza di 24°. Le curve sono progressive, il circuito accoglie costantemente la Cup Series dal 1960.

Denny Hamlin (2022), Kyle Larson (2021), Brad Keselowski (2020), Kyle Busch (2018) e Austin Dillon (2017) sono i piloti ancora presenti in azione che hanno vinto almeno una volta all’interno dell‘America’s Home for Racing. Presente nel lunghissimo albo d’oro anche Martin Truex Jr (2016-2019), ex campione della categoria.

La competizione di domenica, lunedì mattina quando sarà 00.00 in Italia, è la più lunga dell’intero campionato con ben 400 giri. Il round del ‘Memorial Day’ sarà quindi suddiviso in quattro Stage e non tre come sempre, 100 giri verranno compiuti per ogni segmento fino al calare della bandiera a scacchi.

Occhi puntati su Kyle Larson (Hendrick Motorsports Chevrolet #5), il californiano disputerà infatti la Coca-Cola 600 a poche ore di distanza dalla disputa della Indianapolis 500. L’ex vincitore della categoria segue l’esempio di John Andretti, il primo a compiere un massacrante doubleheader di oltre 1000km in un singolo giorno. Successivamente hanno cercato l’impresa anche Davy Jones (1995), Robby Gordon (1997, 2002, 2003, 2004), Tony Stewart (1999, 2001) e Kurt Busch (2014). Il migliore di sempre è Stewart, plurivincitore della NASCAR Cup Series che fu in grado di concludere al sesto posto il ‘The Greatest Spectacle in Racing’ prima di finire al terzo posto la gara nel Charlotte Motor Speedway.

Dopo l’All-Star Race di settimana scorsa, invece, attenzione a Joey Logano (Penske Ford #22), Kyle Busch (RCR Chevrolet #3) e Ricky Stenhouse (JTG Daugherty Racing Chevrolet #47). Il primo si è imposto su tutti a North Wilkesboro Speedway, mentre gli altri due sono stati protagonisti di un acceso raffronto dopo la bandiera a scacchi. Il #8 del gruppo è stato aggredito dal rivale dopo un contatto durante il secondo giro della competizione che ha messo anticipatamente fuori dai giochi la riconoscibile Camaro #47 dell’ex vincitore della Daytona 500.