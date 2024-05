NASCAR Cup Series, Larson beffa al photofinish Buescher e vince in Kansas

Kyle Larson vince in Kansas su Chris Buescher nella NASCAR Cup Series dopo una volata pazzesca. Il californiano di Hendrick Motorsports beffa per 0.001 millesimi il rivale del RFK Racing nel più serrato finale della storia della NASCAR. Il californiano ottiene la seconda affermazione stagionale prendendosi una sorta di rivincita dopo il secondo posto di sette giorni fa.

Dopo oltre tre ore di ritardo per maltempo, la prima delle due gare della Cup Series in quel di Kansas City si è aperta con l’affermazione nei primi due segmenti da parte di Denny Hamlin (Joe Gibbs Racing Toyota #11) e Chris Buescher (RFK Racing Ford #6), rispettivamente a segno in Stage 1 e 2.

L’agitazione nello schieramento è salita notevolmente con l’avvio della Final Stage, quattro caution in successione hanno spezzato il ritmo. Hamlin ha provato a prendere in mano la competizione, virtualmente leader a meno di 50 giri dalla fine davanti a Buescher, Kyle Larson (Hendrick Motorsport Chevrolet #5) e Kyle Busch (RCR Chevrolet #8). Il nativo di Tampa, galvanizzato dall’affermazione di settimana scorsa, ha condotto le danze con una relativa scioltezza, una missione non scontata vista l’ottima velocità da parte dell Ford Mustang #17 gestita dal team di Brad Keselowski.

La gestione del carburante e delle gomme, senza altre bandiere gialle, è diventata un fattore determinante, tutto è cambiato a 6 giri dalla fine con un testacoda dopo curva 1-2 da parte di Kyle Busch. Il due volte campione della serie ha innescato una nuova neutralizzazione che ha costretto i protagonisti ad un passaggio extra ai box prima del gran finale.

Hamlin ha tenuto la vetta cambiando due gomme così come gran parte dello schieramento, una scelta non condivisa da Martin Truex Jr (Gibbs Racing Toyota #19). L’ex campione della serie ha montato un nuovo treno di pneumatici in vista degli ultimi giri, il nativo dello Stato del New Jersey ha iniziato l’overtime in 11ma piazza.

L’ultimo giro è stato semplicemente incredibile con Buescher che ha dovuto lottare contro Larson per la vittoria. Il 31enne che a maggio disputerà anche la 500 Miglia di Indianapolis ha attaccato l’avversario all’uscita di curva 3-4 nel corso dell’ultimo passaggio, la Chevrolet Camaro #5 e la Ford Mustang #17 si sono toccate due volte prima di raggiungere la linea del traguardo.

Un solo millesimo ha premiato Larson, la verifica del photofinish ha spezzato i festeggiamenti del RFK Racing. Chase Elliott (Hendrick Chevrolet #9), Martin Truex Jr #19, Hamlin, Christopher Bell (Gibbs Racing #20) hanno completato nell’ordine, i primi quattro classificati sono arrivati al termine dei 268 giri disputati racchiusi in soli 75 millesimi.

Settimana prossima il ‘Trowback week-end’ di Darlington in South Carolina.

CLASSIFICA NASCAR CUP SERIES KANSAS

1 5 RUN Kyle Larson Chv 268 30.846 175.063 30.097 179.42 7

2 17 RUN Chris Buescher Frd 268 0.001 0.001 30.985 174.278 30.199 178.814 7

3 9 RUN Chase Elliott Chv 268 0.060 0.059 30.684 175.987 30.597 176.488 7

4 19 RUN Martin Truex Jr. Tyt 268 0.075 0.015 30.712 175.827 30.283 178.318 7

5 11 RUN Denny Hamlin Tyt 268 0.609 0.534 31.201 173.071 30.238 178.583 7

6 20 RUN Christopher Bell Tyt 268 0.693 0.084 30.756 175.575 30.198 178.82 7

7 48 RUN Alex Bowman Chv 268 0.784 0.091 30.987 174.267 30.553 176.742 7

8 8 RUN Kyle Busch Chv 268 1.144 0.360 30.788 175.393 30.216 178.713 7

9 10 RUN Noah Gragson Frd 268 1.154 0.010 31.340 172.304 30.215 178.719 7

10 34 RUN Michael McDowell Frd 268 1.244 0.090 31.233 172.894 30.478 177.177 8

11 6 RUN Brad Keselowski Frd 268 1.258 0.014 30.889 174.82 30.706 175.861 9

12 12 RUN Ryan Blaney Frd 268 1.469 0.211 31.183 173.171 30.542 176.806 8

13 42 RUN John Hunter Nemechek Tyt 268 1.503 0.034 31.255 172.772 30.787 175.399 8

14 38 RUN Todd Gilliland Frd 268 1.550 0.047 30.958 174.43 30.513 176.974 7

15 4 RUN Josh Berry Frd 268 1.654 0.104 30.800 175.325 30.681 176.005 8

16 47 RUN Ricky Stenhouse Jr. Chv 268 1.885 0.231 31.370 172.139 30.688 175.965 7

17 23 RUN Bubba Wallace Tyt 268 2.425 0.540 31.203 173.06 30.483 177.148 8

18 51 RUN Justin Haley Frd 268 2.629 0.204 31.449 171.707 30.568 176.655 8

19 1 RUN Ross Chastain Chv 268 2.786 0.157 31.541 171.206 30.184 178.903 7

20 45 RUN Tyler Reddick Tyt 268 2.890 0.104 31.897 169.295 30.509 176.997 7