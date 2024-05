NASCAR Cup Series, Bell vince sotto la pioggia

Christopher Bell vince tra la pioggia la Coca-Cola 600, appuntamento valido per la NASCAR Cup Series. La Toyota #20 festeggia a Charlotte in North Carolina al termine di una competizione interrotta per maltempo dopo 249 dei 400 giri previsti.

Dopo William Byron (Hendrick Motorsport Chevrolet #24), la notte più lunga della NASCAR è passata nelle mani di Christopher Bell (Joe Gibbs Racing Toyota #20). I due si sono spartiti le prime due Stage in quel di Concord, la terza frazione è iniziata sotto il controllo del brand giapponese che ha dovuto difendersi dal ritorno da parte della Ford Mustang #6 RFK Racing di Brad Keselowski.

Tutto è cambiato dopo 249 dei 400 giri previsti a metà della terza delle quattro Stage previste. La pioggia e soprattutto l’incognita legata ai ‘fulmini nell’area’ ha costretto la NASCAR a fermare tutte le operazioni con una bandiera rossa.

I protagonisti sono tornati ai box e visto il superamento del numero minimo di giri da compiere, la gara è stata convalidata con Bell vincitore davanti a Keselowski, Byron, Tyler Reddick (23XI Racing Toyota #45) e Denny Hamlin (Gibbs Racing Toyota #11).

Menzione d’onore per Kyle Larson, californiano arrivato a Charlotte dopo aver concluso al 18mo posto la 500 Miglia di Indianapolis. Sfuma visti i ritardi nel catino di Speedway la possibilità per il #5 della Cup Series di correre entrambe le corse nel medesimo giorno, una missione già provata in passato da diversi protagonisti.

L’ex campione della Cup Series è arrivato a Concord dopo aver preso l’aereo da Indianapolis, il portacolori di Hendrick Motorsports non ha potuto effettuare neanche un giro vista l’esposizione della red flag che ha concluso prematuramente l’evento. Il 31enne era pronto a subentrare a Justin Allgaier, provvisoriamente 13mo. Ora per Kyle servirà una deroga speciale da parte della NASCAR al fine di accedere ai Playoffs nonostante i punti e le vittorie ottenute da febbraio ad oggi.

Ricordiamo infatti che i piloti non possono assentarsi dalle competizioni, ogni assenza deve essere ‘giustificata’ da un valido motivo. Larson ha perso la chance di disputare la Coca-Cola 600 visti i ritardi nella disputa della 500 Miglia di Indianapolis, iniziata con quattro ore di ritardo in seguito alla pioggia.