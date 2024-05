MXGP, Tim Gajser conquista gara-1 in Francia davanti a Prado. 10° Bonacorsi in grande rimonta

Calato il sipario sulla prima manche del GP di Francia, tappa del Mondiale 2024 di MXGP. La classe regina di Motocross, come accaduto negli appuntamenti precedenti, ha dato grande spettacolo. In lizza per l’elite tutti piloti che possono vantare nel percorso titoli mondiali e per questo la contesa è serrata.

A trionfare nei canali profondi di St. Jean d’Angely è stato lo sloveno Tim Gajser. Un confronto molto appassionante tra l’alfiere della Honda e lo spagnolo Jorge Prado (GasGas), che ha cercato in tutti i modi di rovinare la festa al #243.

Alla fine della fiera Gajser si è imposto con 6.468 di margine sull’iberico, mentre a completare il podio è stato il padrone di casa, Romain Febvre (Kawasaki), a 19.064, non al meglio della sua forma per problemi al dito di una mano. A completare la top-5 sono stati lo svizzero Jeremy Seewer (Kawasaki) quarto a 22.952 e il lettone Pauls Jonass (Honda) quinto a 24.196. Solo sesto l’olandese Jeffrey Herlings (KTM) a 24.659.

Grande rimonta per Andrea Bonacorsi che in sella alla Yamaha, nelle retrovie, si è prodotto in una risalita notevolissima. In casa Italia da segnalare anche il 13° posto di Mattia Guadagnini (KTM), non al meglio della forma per i postumi dell’infortunio, mentre 15° un ottimo Giuseppe Tropepe (Honda). Più indietro Ivo Monticelli 18° sulla Beta.

In attesa di gara-2, Gajser si è portato in vetta alla graduatoria complessiva con 330 punti a precedere di 3 lunghezze Prado e di 33 Febvre.

CLASSIFICA GARA-1 MXGP GP FRANCIA 2024

1 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Team HRC Honda 35:12.805 0.000 49.686 25

2 1 PRADO, Jorge ESP RFME Red Bull GASGAS Factory Racing GASGAS 35:19.273 6.468 49.534 22

3 3 FEBVRE, Romain FRA FFM Kawasaki Racing Team MXGPKawasaki 35:31.869 19.064 49.241 20

4 91 SEEWER, Jeremy SUI SWISSMOTOKawasaki Racing Team MXGPKawasaki 35:35.757 22.952 49.152 18

5 41 JONASS, Pauls LAT LAMSF Standing Construct Honda MXGP Honda 35:37.001 24.196 49.123 16

6 84 HERLINGS, Jeffrey NED KNMV Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:37.464 24.659 49.112 15

7 10 VLAANDEREN, Calvin NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 35:48.860 36.055 48.852 14

8 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Fantic Factory Racing MXGPFantic 36:06.543 53.738 48.453 13

9 189 BOGERS, Brian NED KNMV Fantic Factory Racing MXGPFantic 36:07.750 54.945 48.426 12

10 132 BONACORSI, Andrea ITA FMI Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 36:08.221 55.416 48.416 11

11 24 HORGMO, Kevin NOR NMF TEAM SHIP TO CYCLE HONDA SR MOTOBLOUZ Honda 36:11.444 58.639 48.344 10

12 6 PATUREL, Benoit FRA FFM De Baets Yamaha MX-TeamYamaha 36:30.202 1:17.397 47.930 9

13 101 GUADAGNINI, Mattia ITA FMI Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 36:32.106 1:19.301 47.888 8

14 253 PANCAR, Jan SLO AMZS TEM JP253 KTM Racing TeamKTM 36:32.647 1:19.842 47.876 7

15 223 TROPEPE, Giuseppe ITA FMI Millionaire Racing Team-ABF Italia Honda 36:43.021 1:30.216 47.651 6

16 919 WATSON, Ben GBR ACU MRT Racing Team Beta Beta 36:48.196 1:35.391 47.539 5

17 326 GILBERT, Josh GBR ACU Gabriel SS24 KTM KTM 37:05.010 1:52.205 47.180 4

18 128 MONTICELLI, Ivo ITA FMI MRT Racing Team Beta Beta 37:10.416 1:57.611 47.066 3

19 87 BRUMANN, Kevin SUI SWISSMOTOSixtySeven Racing-Team Husqvarna 37:15.514 2:02.709 46.958 2

20 991 SCHEU, Mark GER DMSB SixtySeven Racing-Team Husqvarna 35:53.565 -1 Lap 46.037 1

21 131 NICKEL, Cato GER DMSB Husqvarna 36:09.783 16.218 45.693 0

22 17 TOENDEL, Cornelius NOR NMF Schmicker Racing KTM 36:36.091 42.526 45.146 0

23 60 NAGY, Anton SWE SVEMO JK Racing Yamaha Yamaha 36:41.472 47.907 45.035 0

24 16 GRIMSHAW, Tom GBR ACU Honda 36:46.292 52.727 44.937 0

25 365 SKOVGAARD, Nikolaj DEN DMU KL Racing Team KTM 36:08.549 -2 Laps 43.030 0

26 228 SCUTERI, Emilio ITA FMI Millionaire Racing Team-ABF Italia Honda 21:03.573 -8 Laps 46.155 0

27 92 GUILLOD, Valentin SUI FFM TEAM SHIP TO CYCLE HONDA SR MOTOBLOUZ Honda 16:48.748 -10 Laps 46.251 0