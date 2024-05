MXGP, Jeffrey Herlings vince Gara-2 del GP di Francia, Tim Gajser in vetta alla generale

Jeffrey Herlings è tornato! L’olandese, infatti, si è aggiudicato Gara-2 del Gran Premio di Francia, settimo appuntamento del Mondiale MXGP 2024. Sul tracciato di St Jean d’Angely il pilota del team KTM ha superato proprio in extremis il padrone di casa Romain Febvre (Kawasaki) che ha chiuso a 6.9 secondi, mentre completa il podio il lettone Pauls Jonass (Honda) a 29.0.

Quarta posizione per lo svizzero Jeremy Seewer (Kawasaki) a 44.4 secondi, quinta per il norvegese Kevin Horgmo (Honda) a 48.0, mentre è sesto lo sloveno Tim Gajser (Honda) a 1:02. Settima posizione per lo spagnolo Jorge Prado (Gas Gas) a 1:15, ottava per l’olandese Calvin Vlaanderen (Yamaha) a 1:25, mentre è nono il nostro Andrea Bonacorsi (Yamaha) a 1:32, davanti al francese Benoit Paturel (Yamaha) a 1:48.

Chiude al 16° posto Ivo Monticelli (Beta) ad oltre un giro, davanti a Mattia Guadagnini (Husqvarna). 21a posizione per Giuseppe Tropepe (Honda) mentre è 26° e ultimo Emilio Scuteri (Honda) a 11 giri.

A questo punto la classifica generale vede al comando Tim Gajser con 345 punti con 4 lunghezze di margine su Jorge Prado, mentre è terzo Romain Febvre con 319 e quarto Jeffrey Herlings con 287.