MX2: Liam Everts fa bottino pieno e vince anche gara-2 al GP del Portogallo. Bella rimonta di Adamo

Termina al settimo posto la seconda manche di Andrea Adamo, impegnato in questo weekend al GP di Portogallo, quinto appuntamento del Mondiale 2024 di Motocross. Il pilota italiano in forza alla KTM, piazzatosi sesto in gara-1, è stato artefice di una prova decisamente in salita.

Pochi metri dopo la partenza infatti il siciliano ha trovato difficoltà in un canale, cadendo e rallentando così la sua corsa. Giro dopo giro, in un tracciato di Agueda ricoperto di fango e appesantito dalle condizioni atmosferiche tutt’altro che semplici, è riuscito comunque a risalire la china dalla ventitreesima posizione, centrando così la settima piazza definitiva sorpassando anche il leader della classifica generale Kay De Wolf, solo nono. Una prova davvero maiuscola per Adamo, bravissimo a non commettere errori crescendo giro dopo giro anche su una pista quasi impraticabile.

A vincere la gara è stato invece uno degli specialisti dei terreni bagnati: Liam Everts (KTM), il quale ha messo la ciliegina sulla torta imponendosi in tutte le sessioni del fine settimana, vincendo in solitaria con il crono di 38:19.181, staccando la Yamaha di Rick Ezlinga, secondo con un gap di 1:17:211.

Sul gradino più basso del podio si è invece accomodato Mikkel Haruup (Triumph) con 2:38.237, precedendo la Yamaha di Thibault Beninstant, quarto con +2:25.150 davanti a Jens Walvoort (KTM), quinto con +2:48.352. Perde la top 3 invece Lucas Coenen, il quale ha chiuso al terzo posto i 30 minuti per poi scivolare addirittura fino all’ottava casela.

Alla luce del risultato odierno De Wolf conduce la classifica piloti con 246 punti, seguito da Laengenfelder (fuori per infortunio) con 216, quindi Everts, adesso terzo a 188. Sesto Adamo con 168. Il prossimo appuntamento con la MX2 sarà il Grand Premio di Galicia, in scena la prossima settimana.