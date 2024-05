MX2, cavalcata vincente di Liam Everts nel fango di gara-1 ad Agueda. 6° Adamo

Finita in archivio la prima manche del GP del Portogallo, quinto appuntamento del Mondiale 2024 di MX2. Una domenica particolarmente intensa per i centauri dello sterrato, sul tracciato di Agueda reso ancor più insidioso dalle condizioni meteorologiche. Pioggia e fango ad accompagnare gara-1 e difficilissimo guidare nei canali profondi in terra lusitana.

Liam Everts si è confermato su livelli eccelsi, dopo essersi imposto nella Qualifying Race. Il belga, in sella alla KTM, è stato in grado di fare una grande differenza rispetto agli altri e ha ottenuto la prima vittoria di manche stagionale. Alle sue spalle hanno concluso il tedesco Simon Laegenfelder (GasGas) a 5.880 e il leader della classifica mondiale, Kay de Wolf, in sella alla Husqvarna a 33.021.

Gara-1 complicata per il “Lupo olandese” per le cadute che l’hanno visto protagonista, ma nonostante ciò sono arrivato un podio e soprattutto punti importanti nell’ottica della classifica generale. A completare la top-5 sono stati l’altro olandese Rick Elzinga (Yamaha) a 43.476 e il francese Thibault Benistant (Yamaha) a 48.204.

Peccato per Andrea Adamo, che fino all’ultimo ha cercato di contendere il quinto posto al transalpino. Manche al limite per il siciliano, costretto a un certo punto a guidare senza occhiali. Era riuscito Adamo a sopravanzare Benistant nell’ultima tornata, ma un errore in vista del traguardo gli è costata la quinta pista. Sesto l’italiano a 1:02.909. In casa Italia, da segnalare il 15° posto di Federico Tuani (KTM). Con questi risultati, de Wolf si conferma in vetta alla classifica generale con 234 punti a precedere Laegenfelder (216) e Benistant (167). Everts è quarto con 163 punti, mentre Adamo sesto con 154. Vedremo gara-2 che cosa ci riserverà.

CLASSIFICA GARA-1 GP PORTOGALLO MX2

1 72 EVERTS, Liam BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:04.844 0.000 44.606 25

2 516 LAENGENFELDER, Simon GER DMSB Red Bull GASGAS Factory Racing GASGAS 35:10.724 5.880 44.481 22

3 74 DE WOLF, Kay NED KNMV Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 35:37.865 33.021 43.917 20

4 44 ELZINGA, Rick NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 35:48.320 43.476 43.703 18

5 198 BENISTANT, Thibault FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 35:53.048 48.204 43.607 16

6 80 ADAMO, Andrea ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 36:07.753 1:02.909 43.311 15

7 214 OSTERHAGEN, Hakon NOR NMF JM Honda Racing Honda 36:49.061 1:44.217 42.501 14

8 19 COENEN, Sacha BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 37:31.026 2:26.182 41.709 13

9 319 PRUGNIERES, Quentin Marc FRA FFM F&H Racing Team Kawasaki 35:07.925 -1 Lap 41.757 12

10 489 WALVOORT, Jens NED KNMV KTM SB Racing KTM 35:19.106 11.181 41.536 11

11 12 CHAMBERS, Jack USA AMA Bike It Kawasaki MX2 Racing Team Kawsaki 35:28.510 20.585 41.353 10

12 22 BRACERAS, David ESP RFME Fantic Factory Racing MX2 Fantic 35:58.506 50.581 40.778 9

13 180 AMBJÖRNSON, Leopold SWE SVEMO Team Leoparden Racing Husqvarna 36:01.179 53.254 40.728 8

14 484 KOOIKER, Dave NED KNMV Schmicker Racing KTM 36:02.230 54.305 40.708 7

15 123 TUANI, Federico ITA FMI AIT Racing Team KTM 36:06.195 58.270 40.633 6

16 96 COENEN, Lucas BEL FMB Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 36:11.746 1:03.821 40.530 5

17 18 VOXEN KLEEMANN, William DEN DMU Schmicker Racing KTM 36:18.034 1:10.109 40.413 4

18 11 HAARUP, Mikkel DEN DMU MONSTER ENERGY TRIUMPH RACING Triumph 36:38.816 1:30.891 40.031 3

19 579 BRUCE, Bobby GBR ACU Bike It Kawasaki MX2 Racing Team Kawsaki 36:46.354 1:38.429 39.894 2

20 67 MARTINEZ, Yago ESP RFME TM 35:16.015 -2 Laps 38.824 1

21 325 ALFARIZI, Delvintor INA IMI JM Racing Astra Honda Honda 36:20.247 1:04.232 37.680 0

22 51 OLIVER, Oriol ESP RFME WZ RACING TEAM KTM 36:47.805 1:31.790 37.210 0

23 368 NILSSON, Samuel ESP RFME KTM 20:18.357 -8 Laps 38.531 0

24 451 MIKULA, Julius CZE ACCR Osicka MX Team KTM 14:52.645 -10 Laps 39.442 0

25 33 KARSSEMAKERS, Kay NED KNMV Fantic Factory Racing MX2 Fantic 6:53.926 -14 Laps 28.353 0

26 141 GOMES, Afonso POR FMP Yamaha 47.954 -16 Laps 0.000 0