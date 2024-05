Mountain bike: Tom Pidcock trionfa a Nove Mesto. Quattordicesimo Avondetto

Prima gara della stagione nelle World Series di mountain bike nel cross country per Tom Pidcock ed arriva subito la prima vittoria per il campione del mondo in carica che trionfa in quel di Nove Mesto.

Sul terreno della Repubblica Ceca il corridore della Ineos Grenadiers è riuscito a spuntarla nel duello di lusso contro il campionissimo svizzero Nino Schurter, che si è arreso a 32” di ritardo.

A completare il podio troviamo l’altro svizzero Marcel Guerrini, poi nella top-5 anche il britannico Charlie Aldridge e il francese Mathis Azzaro.

In casa Italia il migliore è Simone Avondetto che chiude quattordicesimo, poco più dietro Juri Zanotti e Filippo Fontana, rispettivamente sedicesimo e diciassettesimo. 43mo Luca Braidot, 44mo Daniele Braidot, 50mo Gioele Bertolini, 56mo Nadir Colledani, 60mo Andreas Emanuel Vittone, 88mo Alessio Agostinelli.