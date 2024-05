MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Italia 2024: Vinales in testa, Morbidelli 3°. Bagnaia guardingo

Maverick Vinales ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP d’Italia, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Mugello. Il pilota spagnolo ha stampato un bel 1:46.140 in sella alla sua Aprilia, precedendo due avversari inattesi: il francese Fabio Quartararo (secondo a 0.188 con la Yamaha) e Franco Morbidelli (terzo a 0.288 con la Ducati Pramac). Quarta piazza per Pedro Acosta con la GasGas.

Jorge Martin si è presentato in Toscana da leader del Mondiale e incomincia il fine settimana con il quinto tempo, a 0.447 dalla vetta con la Ducati Pramac. Curiosamente è lo stesso distacco rimediato dal connazionale Marc Marquez con la Ducati del Team Gresini. Francesco Bagnaia riparte dopo la vittoria di Barcellona e timbra il nono crono con un ritardo di 0.650 da Vinales, preceduto dall’altra Aprilia di Aleix Espargarò e dalla Yamaha di Alex Rins.

Attardati gli altri italiani: Marco Bezzecchi 13mo e Fabio Di Giannantonio 16mo con le Ducati VR46, Enea Bastianini 18mo con l’altra Ducati ufficiale, Luca Marini 19mo con la Honda, Lorenzo Savadori 24mo con la Aprilia. Di seguito i risultati e la classifica delle prove libere 1 del GP d’Italia 2024.

RISULTATI CLASSIFICA PROVE LIBERE 1 GP ITALIA 2024

1 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’46.140 16 19 354.0

2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’46.328 16 16 0.188 0.188 356.4

3 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1’46.428 16 19 0.288 0.100 354.0

4 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’46.459 14 17 0.319 0.031 362.4

5 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’46.587 16 17 0.447 0.128 355.2

6 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’46.587 8 20 0.447 352.9

7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’46.590 16 18 0.450 0.003 354.0

8 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’46.719 4 15 0.579 0.129 361.2

9 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’46.790 5 16 0.650 0.071 357.6

10 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’46.816 7 19 0.676 0.026 350.6

11 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1’46.911 5 16 0.771 0.095 352.9

12 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’47.016 18 19 0.876 0.105 358.8

13 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’47.108 4 20 0.968 0.092 356.4

14 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’47.116 7 19 0.976 0.008 356.4

15 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’47.133 16 16 0.993 0.017 363.6

16 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’47.197 8 17 1.057 0.064 351.7

17 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 1’47.291 8 18 1.151 0.094 351.7

18 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’47.296 9 19 1.156 0.005 355.2

19 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1’47.582 16 16 1.442 0.286 355.2

20 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’47.586 14 17 1.446 0.004 356.4

21 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’47.742 7 16 1.602 0.156 354.0

22 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’47.812 8 18 1.672 0.070 352.9

23 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’47.904 18 18 1.764 0.092 357.6

24 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’48.112 14 17 1.972 0.208 349.5