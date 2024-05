MotoGP, promossi e bocciati GP Catalogna 2024: Bagnaia perfetto, Martin solido, Viñales assente ingiustificato

PROMOSSI E BOCCIATI GP CATALOGNA MOTOGP 2024

PROMOSSI

Francesco Bagnaia: spalle al muro, dimostra ancora una volta di sapersi rialzare alla grande dai suoi passi falsi disputando una gara lunga sostanzialmente impeccabile dal punto di vista della gestione delle gomme e facendo la differenza nel finale su Martin. Vittoria pesante a livello psicologico, su una pista in cui non era mai andato a podio, e per la classifica del Mondiale.

Jorge Martin: non brillante come a Le Mans, limita egregiamente i danni dopo il quarto posto della Sprint con un’ottima seconda posizione in gara alle spalle di Bagnaia. Martinator ragiona da leader del campionato e macina punti importanti in tutti i weekend, confermandosi ad oggi il primo favorito per l’iride.

Marc Marquez: secondo round consecutivo in cui si complica la vita tra venerdì e sabato restando escluso dal Q2 e dovendo quindi partire a centro gruppo. MM93 replica di fatto le rimonte effettuate a Le Mans, recuperando fino al secondo posto nella Sprint Race e agguantando in extremis il terzo gradino del podio nella gara lunga scattando dalla 14ma casella.

BOCCIATI

Maverick Viñales: dopo gli squilli di Portimao e Austin, il trend negativo comincia a diventare preoccupante. In difficoltà per tutto il weekend, lo spagnolo chiude addirittura fuori dalla top10 su un’Aprilia che avrebbe dovuto esprimersi molto bene con il poco grip del Montmelò, anche per quanto mostrato dal compagno di squadra Aleix Espargarò (pole-man, primo nella Sprint e quarto in gara).

Pedro Acosta: bocciatura sin troppo severa, ma a conti fatti arriva la terza gara consecutiva fuori dalla top9 e la seconda caduta di seguito dopo Le Mans. Il suo weekend resta comunque positivo per la terza piazza nella Sprint e per il potenziale espresso anche ieri nei primi giri della gara lunga, fino al momento della scivolata. Bravo comunque a non mollare, ripartendo e racimolando 3 punti per il Mondiale.

Enea Bastianini: weekend difficile che si chiude nel peggiore dei modi, con il primo vero passo falso del suo avvio di stagione. 9° al traguardo, viene penalizzato con un ride through (32 secondi aggiunti al suo tempo, che lo buttano fuori dalla zona punti) per non aver scontato un long lap penalty in seguito ad un taglio di chicane mentre era in bagarre con Alex Marquez.