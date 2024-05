MotoGP, per Bastianini e Viñales un acuto al Montmelò significherebbe passare dal “vorrei ma non posso” al “volere è potere”

Enea Bastianini e Maverick Viñales sono nei quartieri nobili della classifica iridata, essendo rispettivamente quarto e quinto della graduatoria assoluta. Tuttavia, né l’uno né l’altro sta destando l’impressione di poter concretamente lottare per il titolo mondiale.

Bestia è forte di un’invidiabile costanza di rendimento, essendo indiscutibilmente il pilota più solido in questa prima fase della stagione. Il riminese non è mai uscito dai primi cinque, seppur senza essersi issato sul gradino più alto del podio (o aver davvero battagliato per imporsi in un GP).

Top Gun è sempre il solito. Lo champagne più prelibato, quello della vittoria, lo ha assaporato ad Austin. Al contempo ha però attraversato giornate totalmente anonime, come d’abitudine, perché il suo profilo agonistico è il medesimo di quello sentimentale dell’ipotetico amante di Katy Perry nel brano “Hot and Cold”.

Se si parla di Mondiale 2024, sia Bastianini che Viñales appartengono quindi alla categoria del “vorrei ma non posso”. Il primo perché privo del “cambio di passo” necessario a fare la differenza. La costanza di rendimento senza acuti, alla lunga, è propedeutica a piazzamenti di prestigio, non alla conquista del titolo (a meno di stagioni anomale). Il secondo perché troppo incostante.

Dunque, sia per l’uno che per l’altro, il Montmelò rappresenta l’occasione per uscire dall’attuale dimensione ed entrare in quella del “volere e potere”. Al riguardo, il GP di Catalogna potrebbe essere cruciale per l’iberico.

Lo scorso anno, da queste parti, Aprilia ha dominato. Se la situazione dovesse riproporsi anche nei prossimi giorni, il ventinovenne catalano dovrà sfruttare l’opportunità propizia, altrimenti quel “vorrei ma non posso” andrebbe declinato in un “vorrei ma non riesco”.