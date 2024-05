MotoGP, Pedro Acosta: “Ho fatto un errore in partenza. Dobbiamo studiare Marquez”

Pedro Acosta ha centrato la sesta posizione in occasione della Sprint Race valida per il GP della Francia, quinta tappa del Motomondiale 2024 di MotoGP in scena questa settimana sul mitico circuito di Le Mans.

Il “rookie meraviglia”, non preciso in fase di partenza, nello specifico ha segnato un gap d +9.185 rispetto al leader Jorge Martin, piazzandosi tra l’Aprilia di Aleix Espargarò e la VR46 Racing Team di Fabio Di Giannantonio.

Una volta arrivato in zona mista, il giovane iberico ha commentato la propria prestazione: “Poteva andare meglio – ha detto Acosta hai microfoni di Sky Sport Italia – Avevamo le possibilità per lottare per il podio. Ho fatto una stupidaggine in partenza. Ci sono quattro punti, non è tanto, ma è tutta esperienza guadagnata.

Acosta ha quindi proseguito: “Dobbiamo studiare quello che ha fatto Marquez in partenza. Domani vediamo quello che succede, non è facile fare previsioni“. Il centauro della KTM ha poi commentato quanto fatto in curva 13, quando ha cercato di forzare la moto tenendola poi con il gomito domando una possibile caduta: “Queste cose è meglio non farle, per i fan è bello. Ma a causa di questo errore on abbiamo potuto giocarcela con Aleix per il quinto posto. Proveremo domani”.