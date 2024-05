MotoGP, orari qualifiche e Sprint Race GP Catalogna 2024: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Domani, sabato 25 maggio, il circuito di Montmelò sarà teatro delle qualifiche e della Sprint del Gran Premio di Catalogna 2024, sesto appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Sarà un sabato ad alta tensione, in cui verrà stabilita la griglia di partenza per entrambe le gare e a seguire si disputerà la manche breve con in palio i primi punti del weekend.

Favorito principale della vigilia il padrone di casa e leader del campionato Jorge Martin, che si presenta a Barcellona con un vantaggio in classifica generale di 38 punti sul campione iridato in carica Francesco Bagnaia e 40 sugli altri ducatisti Marc Marquez ed Enea Bastianini. Più distanziati ma ancora virtualmente in gioco per il bersaglio grosso (seppur con poche chance residue) anche Maverick Viñales a -48 con l’Aprilia e Pedro Acosta a -56 con la KTM.

Le qualifiche e la Sprint Race della MotoGP al Montmelò verranno trasmesse in diretta tv su TV8 (in chiaro), Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà visibile su tv8.it, Sky Go e Now TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale di tutte le sessioni della top class con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO SPRINT GP CATALOGNA MOTOGP 2024

Sabato 25 maggio

Ore 8.40 Prove libere 3 Moto3 a Montmelò (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 9.25 Prove libere 3 Moto2 a Montmelò (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 10.10 Prove libere 2 MotoGP a Montmelò (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 10.50 Qualifiche MotoGP a Montmelò (Spagna) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 12.50 Qualifiche Moto3 a Montmelò (Spagna) – Diretta tv su TV8 e Sky Sport MotoGP

Ore 13.45 Qualifiche Moto2 a Montmelò (Spagna) – Diretta tv su TV8 e Sky Sport MotoGP

Ore 15.00 Sprint MotoGP a Montmelò (Spagna) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

