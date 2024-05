MotoGP, orari prove libere GP Catalogna 2024: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Siamo ormai ai nastri di partenza del Gran Premio di Catalogna, sesta tappa del Motomondiale 2024. Sul tracciato del Montmelò, posizionato ad una ventina di chilometri da Barcellona, andrà in scena un weekend come sempre molto importante che ci permetterà di capire qualcosa in più sui valori in pista nelle tre classi.

Iniziamo dalla MotoGP, che ci sta regalando un’annata quanto mai interessante. Dopo la doppietta di Jorge Martin in Francia arriviamo al fine settimana in terra spagnola con il portacolori del team Ducati Pramac al comando con 129 punti contro i 91 di Francesco “Pecco” Bagnaia, quindi a quota 89 Marc Marquez ed Enea Bastianini, mentre a 81 troviamo Maverick Vinales.

Passando alla Moto2, dopo i successi di Austin e Francia comanda Sergio Garcia con 89 punti con 7 lunghezze di margine su Joe Roberts, quindi terzi a pari merito Fermin Aldeguer e Ai Ogura fermi a quota 63 punti. Passando alla classe più leggera, infine, David Alonso dopo il successo di Le Mans si è portato a una sola lunghezza di distacco da Daniel Holgado (94 contro 93 punti), quindi terza posizione per Collin Veijer con 62 punti e Ivan Ortolà quarto con 50.

Come seguire l’evento in tv? Il venerdì del GP di Catalogna sarà visibile su Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport MotoGP (208). Su Sky Sport 1 (201), invece, vivremo le FP1 e le pre-qualifiche della MotoGP. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP CATALOGNA 2024 MOTOMONDIALE

Venerdì 24 maggio

Ore 08.30-08.45, MotoE, Pre-Qualifiche (I)

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 12.25-12.40, MotoE, Pre-Qualifiche (II)

Ore 13.15-13.50, Moto3, Pre-Qualifiche (I)

Ore 14.05-14.45, Moto2, Pre-Qualifiche (I)

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Ore 16.15-16.25, MotoE, Qualifiche – Q1

Ore 16.35-16.45, MotoE, Qualifiche – Q2

PROGRAMMA GP CATALOGNA MOTOMONDIALE: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) ogni turno, quindi Sky Sport 1 (201)

Diretta streaming: NOW e SkyGO

Diretta testuale: OA Sport