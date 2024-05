MotoGP, Marco Bezzecchi protagonista o comprimario? Le Mans può dire tanto sul 2024 del riminese

Marco Bezzecchi ha rappresentato la rivelazione del 2023. Tre vittorie e sei podi gli hanno addirittura permesso di avanzare una candidatura al titolo iridato, poi tramontata nel finale di stagione, quando un infortunio (forse condito da un pizzico di appagamento) ha condizionato in negativo il rendimento del riccioluto romagnolo.

Il riminese ha cominciato il 2024 in sordina, senza riuscire a distinguersi in alcun modo. Dopo il Gran Premio delle Americhe si è materializzato lo spettro di un’annata da comprimario, nonché il rischio di “aver perso il treno” di una Ducati ufficiale propostagli dal Team Pramac.

La decisione di restare nell’ambiente “familiare” della struttura VR46, sacrificando però l’opportunità di avere una Desmosedici ultimo modello, è stata legittima. Tuttavia, certe chance possono capitare una volta sola e non è detto si ripresentino. In un ambiente dinamico come la MotoGP, anche una stagione anonima può far crollare le quotazioni di chicchessia.

Cionondimeno, a Jerez de la Frontera “Bez” ha prodotto il primo baleno del 2024, attestandosi al terzo posto. Un podio provvidenziale per rinfrancarsi e dimostrare di non essere stato una meteora nel firmamento della classe regina, bensì di poter diventare una vera stella.

Casey Stoner, non uno qualsiasi, durante l’estate 2023 ha speso parole lusinghiere per Bezzecchi, arrivando ad affermare che “ha qualcosa più degli altri” e senza elettronica farebbe la differenza. Considerando quanto conseguito dall’australiano, verrebbe da fidarsi.

Vedremo se Le Mans rappresenterà una sorta di turning point nel 2024 del romagnolo, che per la prima volta arriverà su un tracciato nel ruolo di vincitore dell’edizione precedente. Il Bugatti Circuit, nel 2023, gli disse infatti benissimo, poiché si fregiò di un convincente successo.

Dunque, vederlo in lotta per la vittoria non sarebbe certo una sorpresa. Anzi, sarebbe auspicabile nell’ottica di ritrovare Bezzecchi in un ruolo da protagonista e non da semplice comprimario (se non addirittura comparsa) come avvenuto nei primi quattro GP dell’annata corrente.