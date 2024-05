MotoGP, Marc Marquez: “Un podio inaspettato, partenza perfetta”

Jorge Martin si è confermato l’uomo delle Sprint Race in MotoGP. Lo spagnolo della Ducati Pramac si è imposto a Le Mans (Francia), sede del quinto appuntamento del Mondiale 2024. Martin, che partiva dalla pole-position, ha saputo costruirsi un margine di sicurezza nei 13 giri, imponendo un ritmo eccezionale. Niente da fare per i suoi avversari, soprattutto Francesco Bagnaia costretto a fermarsi ai box per un problema tecnico non meglio precisato dopo uno start molto negativo.

A completamento del podio troviamo altri due spagnoli: Marc Marquez (Team Gresini) 2° e Maverick Vinales (Aprilia) 3°. Un Marquez bravissimo a rimontare in partenza, visto il suo scatto dalla tredicesima casella. Una cosa fenomenale quella fatta da Marc che così è riuscito a portarsi a casa un podio insperato, visto come erano andate le qualifiche.

“L’obiettivo era finire al settimo/ottavo posto nella Sprint“, ha ammesso Marquez. “Oggi e ieri ho fatto degli errori nel corso delle pre-qualifiche e delle qualifiche. In quest’ultimo caso anche un po’ di sfortuna ha inciso per le bandiere gialle. Tuttavia, in questa Sprint la velocità c’era e a tratti siamo stati a livello anche di Martin. Domani sarà dura perché sarà difficile avere la stessa partenza“, ha concluso l’asso nativo di Cervera.

“La partenza è stata istinto. Lo start è stato ottimo e questo aiuta a trovare lo spazio buono. Dopo curva-3, ho colto l’occasione. Questo è il primo week end in cui abbiamo fatto un po’ di casino con il set-up. Per me l’importante è aver espresso il potenziale nella Sprint Race e, quando ho visto che Bezzecchi è caduto, ho capito che il secondo posto era mio. Ho rischiato perché altrimenti avrei fatto una gara nono o decimo. Per me l’importante è stato dopo il secondo giro, prendendo un bel passo. Martin era lì e questo per me è stata la cosa che mi fa stare più tranquillo“, ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport.

Sul futuro in Ducati ufficiale: “Io sto spingendo al massimo perché in questo 2024 volevo tornare a divertirmi, essendo competitivo. È chiaro che Martin sia in una posizione di forza per quanto sta ottenendo“, ha sottolineato Marquez.

Domani, infatti, l’iberico dovrà nuovamente cominciare il GP molto indietro in griglia e non sarà così semplice risalire la china. Con questo riscontro, il menzionato Martin allunga in classifica generale (104 punti), potendo vantare 28 lunghezze di margine su Enea Bastianini (oggi quarto) e 29 su Bagnaia. Marquez è sesto a -35.