MotoGP, Marc Marquez: “Non mi aspettavo questa rimonta, la moto andava forte anche senza ala…”

Da 14° a 2° in 12 giri. Marc Marquez si inventa un’altra rimonta prodigiosa, agevolata da alcune cadute nelle posizioni di vertice (Raul Fernandez, Brad Binder e Francesco Bagnaia sono scivolati mentre guidavano la corsa), portando a casa punti molto preziosi in ottica iridata al termine della Sprint del Gran Premio di Catalogna 2024, sesto atto stagionale del Mondiale MotoGP.

“Incredibile. Non mi aspettavo la rimonta a Le Mans, dove c’era il passo, e tanto meno oggi dove non mi sembrava di averlo. La pista era molto diversa, un po’ scivolosa, ma il ritmo c’era soprattutto nei primi giri. Anche negli ultimi giri la moto era ottima. Sono caduti tanti piloti, ma la situazione era difficile in pista. Complimenti ad Aleix, oggi e forse anche domani su questa pista sarà la sua giornata“, il commento a caldo di MM93.

L’otto volte campione del mondo ha poi raccontato ai microfoni di Sky Sport: “Ho avuto una buona partenza, poi c’è stato il contatto con Miller che mi ha fatto perdere l’ala. Ho sentito che il bilanciamento della moto era cambiato, ma dopo un paio di giri mi sono adattato e mi sono concentrato al 100% sulla gara. Sono un pilota che si adatta subito alle situazioni, si era visto anche nel debutto con la Ducati nel test di Valencia. Ho visto che Martin era lì e ho provato a seguirlo. Alla fine della Sprint mi trovavo bene sulla moto“.

“Oggi pomeriggio ci sarà lavoro per Dall’Igna e il suo team, per capire come è cambiata l’aerodinamica, perché poi la moto andava bene e non me lo aspettavo per niente. Dobbiamo capire come facevo ad andare forte senza un’ala in un circuito così scivoloso, magari domani partirò senza un’ala (ride, ndr). Al momento vado meglio con gomma usata che con quella nuova. È una cosa che devo capire per il futuro. Dobbiamo lavorarci, perché non sono contento e questo mi penalizza. Devo capire come fare bene il time-attack“, conclude il fenomeno di Cervera.