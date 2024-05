MotoGP, Jorge Martin: “Oliveira mi ha disturbato. Futuro? Non è facile correre con tutto questo rumore”

Jorge Martin ha chiuso al settimo posto le pre-qualifiche del GP d’Italia, appuntamento numero sette del Motomondiale 2024 in scena questo weekend sul mitico tracciato del Mugello. Una prestazione non eccezionale per l’attuale leader della classifica piloti che, dopo la quinta posizione strappa nella FP1, ha racimolato un gap di +0.467 rispetto a Pecco Bagnaia, in testa con il tempo di 1’44.938 davanti ad Alex Rins e Pedro Acosta.

Una volta arrivato in zona mista l’iberico, attualmente al centro delle voci di mercato, ha commentato la sua prova lamentando quanto fatto da Oliveira, il quale l’ha disturbato durante il suo giro: “Non è un problema psicologico, basta guardare il passo e vedere che Oliveira ha disturbato il mio giro veloce. Ho margine nel time attack, con il passo siamo tra i più forti. Non c’è da preoccuparsi“, ha detto Marquez non trattenendo un po’ di fastidio, probabilmente scaturito da quanto detto ieri in conferenza stampa da Marc Marquez, dichiarando di volere approdare in un team ufficiale per la prossima stagione, di fatto ricalcando lo stesso desiderio del centauro della Pramac.

A questo proposito il nativo di Madrid ha aggiunto: “Le parole di Marc non mi hanno fatto nessun effetto.Sono felice in Pramac, abbiamo fatto delle cose fantastiche. Siamo Campioni del Mondo nei costruttori. Questo weekend voglio mantenere il focus sulla gara. Non è facile farlo con tutto questo rumore“.

Riguardo al problema avvenuto in FP1, Martin ha poi confermato di avere avuto un problema con lo sterzo: “Mi si chiudeva dappertutto. Io come pilota e stile non mi sento mai a mio agio con la morbida davanti. Nel pomeriggio era diverso, sono uscito e mi sono messo tra le prime posizioni. Peccato che ho trovato in mezzo Oliveira. Senza di lui credo che sarebbe arrivata la top 3“.