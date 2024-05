MotoGP, Francesco Bagnaia: “Quest’anno voglio completare almeno 3 curve al Montmelò…”

Francesco Bagnaia si dimostra concentrato e pronto alla battaglia nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato del Montmelò, dove un anno fa ha rischiato grosso con la caduta al via nella quale era stato travolto da Brad Binder, il due-volte campione del mondo cercherà di rifarsi dopo quanto avvenuto a Le Mans.

Il portacolori del team Ducati Factory vuole dare una sterzata al suo campionato nel quale non è stato ancora in grado di trovare il giusto feeling con la sua GP24. Dopo una serie di weekend sempre in rincorsa del miglio feeling con la propria moto e il picco di Jerez de la Frontera, per il pilota con il numero 1 sul cupolino è arrivato il passo indietro di Le Mans. Il Montmelò, quindi, sarà l’occasione ideale per rilanciarsi.

Nel corso della conferenza stampa odierna, “Pecco” Bagnaia ha iniziato da un punto ben preciso ovvero dai due precedenti ben poco fortunati sulla pista del Montmelò: “Quest’anno spero di concludere almeno 3 curve – sorride – Nelle due ultime edizioni sono caduto sempre al via, un anno fa per colpa di un mio errore, due anni fa per colpa di altri (tamponato da Nakagami ndr). Peccato perchè ero molto competitivo ma alla domenica ho sempre avuto problemi e non ho potuto finire la gara. Un anno fa ero pronto a lottare per la vittoria contro le formidabili Aprilia e con le gomme hard ce l’avrei potuta fare”.

Quali saranno i possibili scenari in vista di questo fine settimana? “Vedremo se le Aprilia saranno ancora le moto da battere, dato che un anno fa dominarono la scena. Dal mio punto di vista penso che la nuova moto mi possa garantire maggiore grip e migliore comportamento in curva per cui credo di avere un compromesso ideale per fare bene”.