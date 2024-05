MotoGP, Francesco Bagnaia: “Arrivo con fiducia all’appuntamento di Le Mans, incognita meteo”

Con il morale alto. Francesco Bagnaia arriva con positività al quinto appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito di Le Mans, in Francia, Pecco vorrà dar seguito all’eccellente prestazione della gara di Jerez de la Frontera (Spagna). Dopo alcuni problemi di feeling con la Ducati GP24, il campione del mondo in carica ha fatto vedere di che pasta è fatto.

Bagnaia, infatti, si è reso protagonista di una prestazione sugli scudi, mettendo in mostra velocità e coraggio, specialmente nel momento in cui si è trovato a rivaleggiare nelle ultime tornate con Marc Marquez. Ci ha provato l’asso nativo di Cervera a far saltare il banco, ma il piemontese ha tenuto botta e si è portato a casa 25 punti significativi nella classifica generale.

Visto l’errore nel GP di Spagna dell’attuale leader del campionato, Jorge Martin, Pecco è ora secondo a 17 lunghezze dal pilota iberico della Ducati Pramac. Per questo, in vista del week end transalpino, si vorrà dare un seguito su di un tracciato che dovrebbe adattarsi alle qualità di grande staccatore di Pecco: “Dopo l’ultimo fine settimana di gara a Jerez e il test, arrivo a Le Mans piuttosto fiducioso. Ci sono tutti i presupposti per poter essere veloci fin da subito”, le parole del ducatista sul sito ufficiale della Casa di Borgo Panigale.

“In Francia siamo sempre stati competitivi e anche l’anno scorso in gara avevamo un buon passo e stavamo lottando per la vittoria. Purtroppo, sono stato sfortunato e sono stato costretto a ritirarmi per una caduta dopo essere stato colpito da un altro pilota. L’unica grande incognita, come sempre, sarà il meteo ma, in ogni caso, lavoreremo per essere pronti ad affrontare qualsiasi condizione“, ha concluso Bagnaia.