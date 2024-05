MotoGP, Bagnaia bacchetta gli steward: “Erano lì in 6 a guardare e nessuno che spegneva l’incendio…”

Francesco Bagnaia partirà dalla prima fila in occasione della Sprint Race e della gara lunga del GP di Francia, appuntamento numero cinque del Motomondiale 2024 di MotoGP in scena questa settimana sul mitico tracciato di Le Mans.

Una buona prestazione per il detentore del titolo, autore di un grande Q2 dove però è caduto durante il suo ultimo time attack vanificando così la possibilità di conquistare la pole position, andata invece alla Ducati Pramac di Jorge Martin con il tempo di 1:29.919 (+0.192 il gap di Pecco). Niente di grave per il centauro piemontese, che si è anche improvvisato steward spegnendo con l’estintore un principio di incendio nella sua moto.

Una volta approdato al parco chiuso, il ducatista ha commentato quanto fatto: “Purtroppo non sono riuscito a chiudere l’ultimo giro, ma può succedere quando spingi così forte. Stava venendo fuori un giro incredibile però ho toccato un po’ la linea bianca e ho perso il davanti. Siamo contenti, sono in prima fila con due piloti che vanno veramente forte, sarà una bella gara“, ha detto Bagnaia.

Pecco ha poi ha spiegato il motivo per cui ha spento personalmente l’incendio: “Mi hanno fatto arrabbiare. Erano lì, in sei, che guardavano la moto. Nessuno aveva l’estintore e penso che invece sia una roba normale averlo. Ho dovuto fare una corsa, andare a prenderlo e tornare. Meglio così altrimenti avrebbe preso fuoco tutto“.

Nel pomeriggio si svolgerà la Sprint, ma non sarà facile, come confermato da Bagnaia stesso: “Sarà sicuramente tosta, vanno tutti veloci. I passi sono tutti molto vicini. Ma stiamo lavorando per ottenere una buona posizione.