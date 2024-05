MotoGP, a fortissimo rischio il GP dell’India. Sarà sostituito dal rientrante GP del Kazakistan

Altro giro, altro cambiamento al calendario del Mondiale di MotoGP 2024. Un programma che sta diventando sempre più un puzzle quanto mai complicato da portare a termine. Dopo la cancellazione del Gran Premio di Argentina di Termas de Rio Hondo e il rinvio a data da destinarsi del Gran Premio del Kazakistan di Sokol (che non si è potuto disputare anche nel 2023), sembra pronto per essere depennato dalla lista anche il Gran Premio dell’India di Nuova Dehli.

La tre-giorni sul Buddh International Circuit che, in teoria, si doveva disputare nel fine settimana del 20-22 settembre (aprendo la prima tripletta asiatica del rush finale del campionato) appare ormai dal destino segnato. Ma, entrando nello specifico, cosa sta succedendo attorno alla gara indiana? Dorna sta lavorando all’ipotesi che la gara venga annullata perché i promotori locali non hanno rispettato gli impegni finanziari stabiliti dal contratto.

La cosiddetta dead-line è fissata per il 20 maggio e, se il Gran Premio dell’India non dovesse mettersi in regola con quanto stabilito con Dorna, il weekend sarà cancellato. Al momento le chance che tutto venga sistemato sono davvero poche. Visto quando avvenuto anche nella scorsa annata, gli organizzatori della gara indiana non sembrano pronti per sostenere uno sforzo logistico ed economico simile.

A questo punto il calendario del Motomondiale perderebbe il terzo pezzo della propria stagione? No, e andiamo a vedere il perchè. Se, da un lato, il Gran Premio di Argentina era stato cancellato, quello del Kazakistan (nonostante le pregresse difficoltà logistiche) era stato solamente rimandato per colpa delle alluvioni che hanno flagellato la zona.

A questo punto, quindi, la gara di Sokol tornerebbe in programma prendendo proprio lo slot del Gran Premio dell’India, quindi 20-22 settembre. La decisione finale arriverà nel breve volgere di qualche giorno. Il calendario del Motomondiale 2024, come si può vedere, assomiglia sempre più ad un puzzle, con incastri per nulla semplici…