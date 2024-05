Moto2, Sergio Garcia il migliore della pre-qualifiche. Arbolino in Q2, Navarro delude

Una rondine non fa primavera. In questo modo si era espresso Giovanni Cuzari, proprietario del Team Forward, sulla prestazione di Jorge Navarro. Nella giornata di ieri lo spagnolo aveva ottenuto un riscontro da record della pista, ma oggi nelle pre-qualifiche della Moto2 al Montmeló, sesto appuntamento del campionato della media cilindrata, non si è ripetuto.

Navarro, infatti, ha ottenuto solo il 20° tempo e quindi sarà in Q1, al pari Celestino Vietti (23° sulla Kalex Red Bull KTM Ajo), Mattia Pasini (25° sulla Kalaex Ciatti Boscoscuro) e di Dennis Foggia (27° sulla Kalaex Italtrans Racing). Un turno che ha rispettato quanto prevede la classifica del Mondiale.

Il migliore è stato il leader della graduatoria generale, lo spagnolo Sergio Garcia, che ha fermato i cronometri sul tempo di 1:41.917 in sella alla Kalex MT Helmets – MSI. Alle sue spalle il secondo del campionato, l’americano Joe Roberts (OnlyFans American Racing Team), a 0.040. Terzo il crono del britannico James Dixon (CFMOTO Inde Aspar Team) a 0.076.

Una sessione molto equilibrata, con i primi dieci in quattro decimi. Il thailandese Somkiat Chantra ha terminato in quarta posizione a 0.377 sulla Kalex IDEMITSU Honda Team Asia, davanti agli spagnoli Manuel Gonzalez (Team Gresini) a 0.393, Alonso Lopez (Speed Up) a 0.396, Daniel Munoz (Pertamina Mandalika Gas Up Team) a 0.464, Fermin Aldeguer (Speed Up) a 0.466 e Albert Arenas (Team Gresini) a 0.475, e al giapponese Ai Ogura (MT Helmes – MSI) a 0.476. Quattordicesimo, con l’ultimo tempo buono per entrare in Q2, si è classificato Tony Arbolino (Team Marc VDS) a 0.695.