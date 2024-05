Moto2, Aron Canet in pole position a Le Mans. Arbolino primo degli italiani

Oltre il dolore, oltre la caduta, oltre tutto e tutti. Aron Canet centra la pole position del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di Moto2 2024 con una grande prova di forza. Sul tracciato di Le Mans lo spagnolo del team Kalex Fantic conquista la terza partenza al palo della sua annata con il tempo di 1:35.037 prima di una caduta proprio sotto la bandiera a scacchi, con 136 millesimi di vantaggio sullo statunitense Joe Roberts (Kalex American), quindi completa la prima fila lo spagnolo Sergio Garcia (Boscoscuro MT) a 211.

Quarta posizione per un altro spagnolo, Albert Arenas (Kalex Gresini), a 340 millesimi, davanti ai connazionali Alonso Lopez (Boscoscuro Speed Up) a 4 decimi esatti, quindi Manuel Gonzalez (Kalex Gresini) sesto a 416 millesimi e Izan Guevara (CF Moto Aspar) settimo a 562.

Ottavo l’australiano Senna Agius (Kalex Liqui Moly) a 573 millesimi, a sua volta finito nella ghiaia di Le Mans, quindi nono il ceco Filip Salac (Kalex) a 616, anche lui caduto nelle battute conclusive, quindi decimo Tony Arbolino (Kalex Elf Marc VDS) a 738 millesimi, 11° il britannico Jake Dixon (CF Moto Aspar) a 771, 12° lo spagnolo Fermin Aldeguer (Boscoscuro Speed Up) a 797, quindi 13° il thailandese Somkiat Chantra (Kalex IDEMITSU) a 812 a pari merito con lo spagnolo Jeremy Alcoba (Kalex). Scatterà invece dalla 27a casella della griglia Dennis Foggia (Kalex Italtrans).

A questo punto la classe mediana si prepara in vista della gara di domani che, come sempre, scatterà alle ore 12.15 e metterà in palio punti pesanti per la classifica generale.