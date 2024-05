Monaco sul futuro del tennis: “Alcaraz e Sinner dovranno dimostrare di potersi spartire gli Slam”

Guido Monaco è intervenuto nel nuovo appuntamento quotidiano sul canale YouTube di OA Sport di TennisMania Speciale Internazionali d’Italia, condotto da Dario Puppo, nel quale si è discusso del possibile dualismo futuro tra l’azzurro Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz, a partire dal prossimo Roland Garros, e del confronto con i giocatori più vincenti del passato.

I tennisti più vincenti che si sono alternati nella storia sul circuito ATP: “L’altro giorno, quando Zverev è arrivato per la 28ma volta nei quarti in un 1000, c’era questa classifica: Nadal 99, eccetera, e si notava che c’erano dentro Berdych e Ferrer a quota, tipo, 40. Berdych e Ferrer, due che non hanno mai vinto Slam, hanno fatto una finale. Nella storia del tennis, Era Open, dagli anni ’80 in poi, c’è stato il dominio di Borg, Parigi-Wimbledon, c’è stato Sampras, però mai su tutte le superfici, nessuno. McEnroe, Connors, Lendl, sono stati giocatori che hanno vinto tanti Slam, Becker-Edberg che che si sono spartiti Wimbledon, assolutamente, però a tutto tondo in ogni Slam la storia del tennis non dice che Djokovic, Nadal e Federer sia la norma, è l’assoluta eccezione, come un po’ l’eccezione sono quei periodi a cui faceva riferimento Roddick, con Hewitt, con Safin che potevano vincere degli Slam“.

Sul possibile dualismo futuro tra Sinner ed Alcaraz: “Adesso per quanto ci sia in sottofondo questa idea, e speranza, che Sinner ed Alcaraz si spartiranno buona parte dei tornei importanti nei prossimi anni, e vedremo altri che si inseriranno, però loro due, a oggi abbiamo Sinner che ha vinto il primo Slam della sua vita ed aveva fatto una semifinale prima, ed Alcaraz che ne ha vinti due, sorprendendo un po’ a Wimbledon però diciamo ne ha vinti due. Tutti gli altri che adesso gareggiano per gli Slam, tolto Djokovic, hanno Medvedev una vittoria. Zverev zero, Tsitsipas zero, cioè stiamo parlando veramente di un momento di grande incertezza, anche ricambio, perché c’è la sensazione che Sinner ed Alcaraz possano, però poi nella realtà a Parigi per esempio non ha vinto nessuno dei due, Sinner ha fatto al massimo quarti, è ovvio, è un Sinner diverso, però sta iniziando eventualmente qualcosa, ma è tutto da scrivere e questi che che adesso sono venuti fuori a Roma, secondo me, nei prossimi 2 o 3 anni, in attesa che si assestano bene Alcaraz e Sinner devono assolutamente sfruttare questa questa situazione per portare a casa qualcosa di importante“.



Sui favoriti per il Roland Garros: “Se Alcaraz e Sinner arrivano all’85%, tra l’80% ed il 90%, della loro forma sono loro due i naturali favoriti, hanno margine comunque sugli altri. Zverev sta dimostrando di essere quello più in forma, e poi tutti gli altri nomi vanno bene, però è bella questa incertezza, secondo me, è un valore aggiunto dopo tanti anni di dominio dei soliti, è un valore aggiunto, secondo me, non lo vedrei un problema, poi ognuno la vede come come vuole ovviamente“.