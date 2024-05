Max Verstappen critica la Red Bull: “Vettura troppo rigida, soffriamo i dossi di Montecarlo”

Max Verstappen non è uscito affatto soddisfatto al termine del primo giorno di prove libere del GP di Montecarlo, ottavo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito cittadino del Principato è stata la Ferrari del monegasco Charles Leclerc a fare la lepre, mentre il campione del mondo in carica ha faticato non poco a trovare la quadra e di fatto ci sono problemi di assetto e non solo in casa Red Bull.

“Saltello come un canguro su questa macchina“, si era espresso così in macchina, via radio, Max. “È stato piuttosto difficile, ma sapevamo che in vista della gara di questo fine-settimana sarebbe stato così – ha spiegato Verstappen a fine giornata –. In pista c’erano molti saltelli e variazioni di temperatura, il che ci ha reso le cose difficili. Ogni volta che passavamo su un dosso, la macchina perdeva molto tempo sul giro e su questa pista un piccolo salto può sempre farti finire contro il muro“.

“Stiamo studiando una soluzione in vista del week end per risolvere il problema. Complicato perché non è solo un discorso di messa a punto, ma di caratteristica della nostra macchina. Ci lavoreremo durante la notte. Non ci aspettiamo miracoli, ma guardiamo comunque a domani. Anche la Ferrari è veloce, ma non ci penso prima delle qualifiche. Durante la notte esamineremo i problemi che abbiamo e speriamo di migliorare la guidabilità della vettura“, ha concluso l’olandese.

A questo punto vedremo se la scuderia di Milton Keynes, un po’ come è accaduto a Imola, riuscirà a metterci una pezza, o se al tre-volte iridato toccherà una gara in difesa.