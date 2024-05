Leonardo Fabbri vince il Golden Spike! Sassata di forza, tredicesimo lancio oltre i 22. Numero 1 in Europa

Leonardo Fabbri continua a confermarsi su altissimi livelli e ormai gettare il peso oltre la fettuccia dei 22 metri sta diventando una piacevole costante. Il muro dell’eccellenza sembra non nascondere più segreti per il fuoriclasse toscano, che anche al Golden Spike di Ostrava ha battuto un colpo di pregevole fattura.

In Repubblica Ceca, dove è andata in scena una tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante di atletica leggera), il vice campione del mondo ha vinto la gara spedendo l’attrezzo a 22.40 metri in occasione del secondo tentativo e ha vinto di forza la gara distanziando lo statunitense Jordan Geist (22.09) e il nigeriano Chukwuebuka Enekwechi (21.34).

La serie del colosso azzurro è stata di assoluto impatto, anche se a differenza delle ultime uscite è riuscito ad andare oltre i 22 metri soltanto in un’occasione: 21.05, 22.40, nullo, 21.71, 21.66, nullo. Leonardo Fabbri si lancia così con questo risultato verso gli Europei, che scatteranno tra dieci giorni a Roma e dove si presenterà con tutti i favori del pronostico per la conquista della medaglia d’oro.

Nel corso del mese di maggio, infatti, l’allievo di Paolo Dal Soglio ha firmato il record italiano a Savona (22.95), ha tuonato un superbo 21.91 ad Asti, si è espresso in 22.59 a Lucca, senza dimenticarsi il roboante 22.88 di Modena. Tredici lanci oltre i 22 metri per il quinto uomo al mondo nella storia di questa specialità, il secondo in stagione alle spalle dello statunitense Joe Kovacs (23.13 sabato scorso a Eugene).