Le previsioni di Puppo: “Zverev favorito al Roland Garros. Gasquet perfetto per Sinner. E Bellucci…”

La seconda giornata del Roland Garros 2024 ha proposto dei temi interessanti in casa Italia, a partire dalla vittoria al debutto di Jannik Sinner su Christopher Eubanks dopo quasi un mese di stop per il problema all’anca. Di questo e di tanto altro si è parlato nella puntata odierna di TennisMania Speciale Roland Garros, trasmissione condotta da Dario Puppo (giornalista e telecronista di Eurosport) e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospite Guido Monaco (commentatore tecnico di Eurosport).

“La vera notizia di ieri è che, con la vittoria di Sinner, il povero Djokovic è con le spalle al muro. Deve vincere 6 partite al Roland Garros per impedire che possa accadere in questo torneo che Jannik diventi numero uno del mondo. Deve andare in finale. Questa volta aveva assolutamente senso aspettare a valutare il tabellone per capire le condizioni di questi grandi protagonisti e poi soprattutto è successo già al primo turno che ci sono state delle eliminazioni pesanti, dalla parte di Sinner i due cileni sono usciti“, ha dichiarato Puppo.

“Effettivamente il prossimo avversario è di nuovo perfetto per Jannik. Già Eubanks era l’avversario ideale perché comunque non ti fa scambiare tanto e ieri si è visto. L’aspetto positivo di Sinner è che, dopo che ha subìto il break, comunque ha annullato nove palle break delle nove che ha offerto alla sua maniera. Poi un’altra cosa che va sottolineata è che mi pare siano 23 partite vinte su 29 in stagione, su 31 match complessivi, sempre senza cedere set. È un dato notevolissimo nonostante appunto venga da questo discorso del problema all’anca. Il problema principale nel torneo, più che l’anca, è questa cosa che lui ha spiegato di aver perso un po’ di tono muscolare, proprio perché stai fermo“, prosegue il giornalista di Eurosport.

Sul borsino dei favoriti per il titolo: “Bisognava aspettare di vedere Alcaraz al primo turno, Sinner l’anca, ovviamente l’avambraccio di Alcaraz, vedere se Zverev effettivamente poteva essere il favorito e come viene fuori dal match di Nadal. Poi dobbiamo aspettare chiaramente Djokovic oggi, ma Zverev per come ha giocato ieri effettivamente credo che lo possiamo ritenere, aspettando Djokovic, il favorito del torneo. Perché dico che Zverev è favorito, non solo per come sta giocando e non solo perché ha vinto Roma, ma nonostante si sia distrutto la caviglia proprio a Parigi, viene da tre semifinali consecutive al Roland Garros“.

Sulle controverse dichiarazioni di Mattia Bellucci nei confronti di Sinner: “Bellucci voleva dire di Sinner che ha avuto il vantaggio di essersi trovato un mega team di quel tipo a 15 anni e di aver imparato la cultura, l’etica del lavoro molto presto. Bellucci, come qualche altro giocatore italiano che magari viene fuori un po’ dopo, semplicemente si rende conto che c’è un esempio diverso, che sarebbe ideale anche se poi non è facile riuscire a reggerlo. Non è da tutti quello di reggere quel tipo di lavoro, però si parte anche dal fatto indiscutibile che, al di là di come giochi stilisticamente, ha delle qualità che non si erano mai viste in Italia su un campo da tennis al di là di quello che dice Pietrangeli. Comunque su Bellucci devo dire la verità: mancino, ha questi piedi veloci, mi piace, è un giocatore diverso. Non ce n’è uno così in Italia, gioca un tennis diverso“.