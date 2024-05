La squadra RAI per il Giro d’Italia: torna Cassani, cosa faranno Giada Borgato e Garzelli

La Rai trasmetterà in diretta tv tutte le tappe del Giro d’Italia 2024 e terrà compagnia ai tanti appassionati di ciclismo con diversi approfondimenti prima e dopo le varie frazioni che andranno in scena da sabato 4 maggio a domenica 26 maggio. La giornata inizierà con Giro Mattina su RaiSportHD: 45 minuti prima della partenza della tappa andrà in onda questa trasmissione condotta da Tommaso Mecarozzi, con ospiti fissi Stefano Garzelli e Beppe Conti, mentre Ettore Giovannelli e Umberto Martini raccoglieranno le voci dei protagonisti.

PROGRAMMAZIONE RAI PER GIRO D’ITALIA 2024

– Giro mattina, su RaiSportHD 45 minuti prima della partenza di tappa: con Tommaso Mecarozzi, Stefano Garzelli e Beppe Conti; inviati dalla partenza Ettore Giovannelli e Umberto Martini;

– Prima diretta, su Rai Sport HD i primi chilometri della tappa (fino alle ore 14.00) con Andrea De Luca e Alessandro Petacchi;

– Giro in diretta e Giro all’arrivo, su Rai 2 dalle ore 14.00 con Francesco Pancani, Davide Cassani e gli interventi dello scrittore Fabio Genovesi; motocronaca di Stefano Rizzato e Giada Borgato.

– Processo alla Tappa, su Rai 2 subito dopo il traguardo e fino alle 18.00: conduce Alessandro Fabretti, con Stefano Garzelli, Alessandro Petacchi e Beppe Conti; interviste di Stefano Rizzato, Ettore Giovannelli e Umberto Martini;

– TGiro, su RaiSportHD alle ore 20.00 per rivivere le emozioni della tappa di giornata nella sintesi di un’ora curata da Andrea De Luca e Davide Cassani;

– Giro Notte, su RaiSportHD alle ore 23.50 per rivivere le fasi finali della tappa di giornata.