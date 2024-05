La 100 km Firenze-Faenza, campionato italiano di Ultramaratona, in diretta integrale su OA Sport

La 49^ edizione della 100 km del Passatore, valevole per assegnare i titoli nazionali assoluti e master Fidal 2024 della specialità 100 chilometri su strada scatta questo pomeriggio alle 15.00 a Firenze e per tutti gli appassionati sarà possibile seguire qui sotto la diretta di 25 ore della gara. Il “Passatore” 2024 è promosso ed organizzato dall’associazione faentina 100 km del Passatore insieme al supporto del gruppo sportivo. Fondamentale il sostegno di Uoei, Admo, Csen e Cai, Consorzio Vini di Romagna, dei Comuni di Faenza, Firenze, Fiesole, Borgo San Lorenzo, Marradi e Brisighella, della Regione Emilia-Romagna e Toscana, della Provincia di Ravenna e della Città Metropolitana di Firenze. La Cento 2024 è resa possibile anche da Faenza C’entro e Unione Romagna Faentina. La partenza della 49^ 100 km del Passatore avverrà sabato 25 maggio da Piazza del Duomo alle 15. Saranno oltre 4000 gli iscritti. Tra questi si contano 392 concorrenti romagnoli (di cui 180 faentini), 430 toscani (dei quali 80 fiorentini), 683 donne, 670 esordienti e oltre 120 atleti provenienti da 32 nazioni straniere.

Alla Cento numero 49 tra i pretendenti vedremo Massimo Giacopuzzi (2° al ‘Passatore’ 2022, vincitore della 6 ore di Azzano San Paolo ’23 e della 100 km di Asolo ’23, 3° a Imola nella special edition del Campionato Italiano 100 km). In ambito faentino sugli scudi troviamo Gabriele Turroni (2° alla RUN Winschoten 100 km ’23, 6° alla special edition del Campionato Italiano 100 km su strada e 2° alle ultime due edizioni della 50 km del Conero), Christian Reali (7° alla “Cento” 2022), Luigi Pecora (4 Cento consecutive dal 2016 al 2019, 1° alla 6 ore de Conti ’23, 1° alla BI-Ultra 12h ‘22 nonché specialista nelle gare 6 ore) e Massimo Ciani (3° alla CrisMans Trail e 5 Cento consecutive dal 2015 al 2019). Tra i concorrenti toscani di punta troviamo Enrico Bartolini (19 Firenze-Faenza disputate, nella top 20 in diverse occasioni), Stefano Sestaioni e la giapponese Sohn Majidae, cittadina fiorentina da oltre 25 anni (prima alla 6 ore di Foiano a Arezzo -65 km- ’23 e diverse partecipazioni alla ‘Cento’).

Tra gli atleti stranieri maggiormente quotati troviamo i capoverdiani Oliveira Jailson Manuel Duarte, Joao Lopes Fonseca e Gil Nelson Dias Fortes, il marocchino El Fadil Soufyane, il finlandese Yli-Marttila Juhani e l’olandese Bob Hoogendoorn. In campo femminile tra le favorite troviamo Federica Moroni (Nel ‘19 seconda tra le donne al ‘Passatore’ e prima italiana. Nel 2024 a 51 anni stabilisce un nuovo record italiano femminile sulla 100 km del Conero in 7h27'50"), Silvia Luna (2° assoluta alla Slo6run ’24), Maria Rosa Costa e Denise Zacco.

La Cento 2024 sarà interamente trasmessa via Tv e Web grazie a SPORT2U.TV in diretta web sul percorso da Firenze a Faenza con studio di appoggio a Faenza e tramite video player anche sul sito sportivo Nazionale OASPORT.IT, oltre che nel profilo social della Cento. Saranno 25 le ore di diretta grazie a un immenso sforzo di produzione: dalle 11 di sabato 25 maggio alle 12 di domenica 26 maggio. Per la prima volta sarà trasmesso in diretta il passaggio dei runner al Passo della Colla.