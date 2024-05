Jannik Sinner torna ad allenarsi in campo a Montecarlo: test per il Roland Garros

A distanza di quasi tre settimane dopo il ritiro da Madrid, Jannik Sinner è tornato in campo a Montecarlo ad allenarsi. La notizia è stata data dai colleghi di Sky Sport e quindi il 22enne pusterese, dopo aver lasciato ieri il J Medical di Torino, ha ripreso la sua preparazione nel Principato. Lo si era compreso anche dai vari “indizi” forniti dal coach australiano Darren Cahill.

According to Sky Sports Italy, Jannik Sinner has been back practicing on the court pic.twitter.com/CoiTtFjzVS — Mario Boccardi (@marioboc17) May 18, 2024

Le foto a rappresentare le palline del Roland Garros, la terra rossa e la racchetta volevano chiaramente manifestare la volontà di Sinner di prepararsi per il Major e nello stesso tempo testare le sue condizioni. Il problema all’anca, che l’ha costretto a saltare l’atteso appuntamento di Roma, non è stato facile da gestire e vedremo se lo andrà a condizionare anche nel corso di questi prossimi giorni.

Il 26 maggio inizierà lo Slam francese e i tempi sono molto serrati. Jannik dovrà essere in grado di sentire il proprio corpo e comprendere cosa sia giusto per non rischiare di fare il passo più lungo della gamba. Un aspetto che aveva sottolineato anche nella nota conferenza stampa al Foro Italico, spiegando la situazione che stava vivendo.

Indubbiamente, l’altoatesino farà di tutto per disputare il Major transalpino, essendo in ballo anche la posizione di n.1 del mondo, uno dei suoi grandi obiettivi. Non resta che attendere le indicazioni a riguardo. Giova ricordare che il 23 maggio alle ore 14.00 ci sarà il sorteggio del main draw del Roland Garros.