Jannik Sinner è tornato ad allernarsi: in campo a Montecarlo, giocherà il Roland Garros? FOTO

Jannik Sinner è tornato ad allenarsi. Il tennista italiano ha rimesso piede in campo a Montecarlo, calcando la terra rossa del Principato per una sessione di test dopo i problemi fisici che lo hanno attanagliato nelle ultime settimane. Il fuoriclasse altoatesino non gioca dal 30 aprile, quando sconfisse il russo Karen Khachanov in tre set agli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami. Due giorni dopo decise di non affrontare il canadese Felix Auger-Aliassime ai quarti di finale sul mattone tritato della capitale spagnola poiché era alle prese con dei fastidi all’anca.

Quella criticità ha costretto Jannik Sinner a rinunciare agli Internazionali d’Italia e ha messo in dubbio la sua partecipazione al Roland Garros, secondo Slam della stagione che scatterà domenica 26 maggio sulla terra rossa di Parigi. Jannik Sinner ha ripreso in mano la racchetta, affiancato dai coach Darren Cahill (rientrato in Europa direttamente dall’Australia) e Simone Vagnozzi. Il 22enne ha postato un paio di foto sul proprio profilo Instagram e ha così comunicato a tutti gli appassionati di essere tornato in campo per fare un punto della situazione sulla propria condizione fisica.

Il vincitore degli ultimi Australian Open, nonché attuale numero 2 del mondo e a caccia della prima posizione del ranking ATP, proseguirà ad allenarsi nei prossimi giorni e poi farà un punto della situazione, decidendo se partecipare al Roland Garros oppure se fermarsi per un ulteriore periodo di riposo in vista dei successivi appuntamenti, a cominciare da Wimbledon e dalle Olimpiadi di Parigi 2024. Di seguito le FOTO di Jannik Sinner che è tornato ad allenarsi.

FOTO SINNER TORNA AD ALLENARSI