Italia-Turchia oggi in tv, amichevole volley: orario, programma, streaming

Oggi lunedì 13 maggio (ore 20.30) si gioca Italia-Turchia, amichevole di volley maschile. Si scende in campo al Pala Arpad Weisz di Cavalese per la seconda uscita stagionale dei Campioni del Mondo. L’Italia di Fefè De Giorgi inizia il percorso nell’anno olimpico, con il sogno di tutto il movimento che è quello di riuscire finalmente ad abbattere il tabù del metallo più prezioso nelle competizioni a cinque cerchi.

Dopo l’esordio con la Serbia in cui Fefé De Giorgi si è affidati ai titolari, questa sera l’avversario è sulla carta più morbido e potremmo vedere qualche rotazione in più. Ieri sera l’Italia è stata discontinua, con i ragazzi che forse avevano ancora qualche scoria della stagione di club appena finita, visto che tanti di loro o hanno giocato quattro partite in finale Scudetto o hanno disputato l’ultimo atto della Champions League. La musica è cambiata quando sono entrati i giovani, che prime hanno trascinato la Serbia al quinto set e poi hanno portato a casa la partita.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Turchia, sfida valida come amichevole di volley maschile che si gioca a Cavalese, in preparazione all’esordio in Nations League. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD e in diretta streaming su Rai Play; mentre OA Sport vi fornirà l’immancabile Diretta Live testuale.

CALENDARIO ITALIA-TURCHIA VOLLEY OGGI

Domenica 12 maggio

Ore 20.30 Italia vs Turchia – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA ITALIA-TURCHIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.