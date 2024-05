Quale partita su Rai2 oggi agli Internazionali d’Italia a Roma: orari, ordine di gioco, streaming

Sesta giornata del tabellone principale degli Internazionali d’Italia 2024. Per il tabellone maschile scatta l’ora del terzo turno della parte alta, terzo turno nella parte bassa invece per quanto riguarda il femminile. Sono due gli italiani che scenderanno in campo in questa domenica.

LA DIRETTA LIVE DI PASSARO-BORGES DALLE 11.00

LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-ZVEREV DALLE 20.30

Sul Campo Centrale, come secondo match della sessione serale, va in scena il confronto tra Luciano Darderi e Alexander Zverev. L’italo-argentino al primo turno ha superato in battaglia Denis Shapovalov e ha decisamente convinto nell’incontro di secondo turno contro Mariano Navone. Sul Centrale scenderanno in campo in sessione diurna anche il numero 1 Novak Djokovic contro Alejandro Tabilo e la numero 2 Aryna Sabalenka contro Dayana Yastremska.

Sulla Grand Stand Arena aprirà il programma invece Francesco Passaro contro Nuno Borges. Dopo due turni passati nelle qualificazioni e due turni superati nel main draw, l’umbro vuole regalarsi il sogno degli ottavi di finale. Intanto con i suoi risultati si è garantito il ritorno tra i primi 200 del mondo.

La sesta giornata degli Internazionali d’Italia 2024 di tennis sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Tennis (203) nella sua interezza, mentre dalle 11.00 alle 16.15 da Sky Sport Arena (204) e dalle 16.00 fino al termine da Sky Sport Uno (201); in streaming su Sky Go, NOW e su Tennis Tv (solo match del tabellone maschile). OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dei match di Passaro e Darderi.

ORDINE DI GIOCO INTERNAZIONALI D’ITALIA ROMA 2024

Domenica 12 maggio

Campo Centrale – Ore 11.00

1. [5] Maria Sakkari GRE vs [30] Anhelina Kalinina UKR

2. [32] Dayana Yastremska UKR vs [2] Aryna Sabalenka

3. [1] Novak Djokovic vs [29] Alejandro Tabilo (non prima delle 14.00)

4. [16] Elina Svitolina UKR vs [23] Anna Kalinskaya (non prima delle 19.00)

5. [3] Alexander Zverev vs Luciano Darderi ITA (non prima delle 20.30)

Grand Stand Arena – Ore 11.00

1. [Q] Francesco Passaro ITA vs Nuno Borges POR – Diretta tv su Rai2

2. [Q] Terence Atmane FRA vs [8] Grigor Dimitrov BUL

3. Sara Sorribes Tormo ESP vs [9] Jelena Ostapenko LAT (non prima delle 15.00)

4. [13] Danielle Collins USA vs [22] Caroline Garcia FRA

5. [12] Ben Shelton USA vs Zhizhen Zhang CHN

Pietrangeli – Ore 11.00

1. [Q] Thiago Monteiro BRA vs Miomir Kecmanovic SRB

2. [20] Francisco Cerundolo ARG vs [16] Karen Khachanov

3. [11] Taylor Fritz USA vs [24] Sebastian Korda USA

4. [24] Victoria Azarenka vs Mayar Sherif EGY

5. [WC] Matteo Arnaldi ITA / Francesco Passaro ITA vs [2] Rohan Bopanna IND / Matthew Ebden AUS

Campo 12 – Ore 11.00

1. [27] Elise Mertens BEL vs Irina-Camelia Begu ROU

2. Sofia Kenin USA vs [Q] Rebecca Sramkova

3. Jamie Murray GBR / Michael Venus NZL vs [3] Rajeev Ram USA / Joe Salisbury GBR

4. Francisco Cerundolo ARG / Tomas Martin Etcheverry ARG vs [6] Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER (dopo sufficiente riposo)

Campo 1 – Ore 13.00

1. [1] Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG vs Alejandro Davidovich Fokina ESP / Arthur Fils FRA

2. [7] Wesley Koolhof NED / Nikola Mektic CRO vs [ALT] Sebastian Baez ARG / Thiago Seyboth Wild BRA

3. [8] Caroline Dolehide USA / Desirae Krawczyk USA vs [OSE] Anhelina Kalinina UKR / Dayana Yastremska (dopo sufficiente riposo)

Court 2 – Ore 11.00

1. Sander Gille BEL / Joran Vliegen BEL vs [8] Hugo Nys MON / Jan Zielinski POL

2. [3] Coco Gauff USA / Erin Routliffe NZL vs [OSE] Mirra Andreeva / Vera Zvonareva (non prima delle 13.00)

3. [WC] Anastasia Abbagnato ITA / Aurora Zantedeschi ITA vs Sara Errani ITA / Jasmine Paolini ITA

4. [1] Su-Wei Hsieh TPE / Elise Mertens BEL vs Sofia Kenin USA / Bethanie Mattek-Sands USA (dopo sufficiente riposo)

