Indy500, pole da record per McLaughlin. Tripletta Penske

Scott McLaughlin ha siglato la pole-position per la 108ma edizione della 500 Miglia Indianapolis, evento più importante della NTT IndyCar Series. Il neozelandese di casa Penske ha siglato la miglior prestazione di sempre con una media oraria sui quattro giri di 234.220 miglia orarie pari a 376.940 km/h.

Il pluricampione del Repco Supercars Championship ha preceduto l’australiano Will Power #12 e l’americano Josef Newgarden #2, le tre auto del Team Penske scatteranno quindi in prima fila come accaduto nel lontano 1998.

Il californiano Alexander Rossi (McLaren #7), il protagonista della NASCAR Cup Series Kyle Larson (McLaren #17) e lo statunitense Santino Ferrucci (Foyt #14) seguiranno nell’ordine, i protagonisti citati hanno partecipato alla ‘Fast 6’ dopo aver superato l’ostacolo della prima sessione di qualifiche riservata ai migliori dodici dopo il day-1.

La 108ma edizione della 500 Miglia Indianapolis si svolgerà come da tradizione settimana prossima in occasione del week-end del ‘Memorial Day’. Non ci sarà Nolan Siegel, debuttante nella serie americana riservata alle ruote scoperte che è stato eliminato visto il 34mo tempo finale.