500 Miglia Indianapolis 2024 oggi in tv: orario, programma, streaming

Evento da non perdere questa sera con la 108ma edizione della 500 Miglia di Indianapolis, gara valida per la NTT IndyCar Series 2024. La prima prova su ovale del campionato coincide anche con l’appuntamento più importante della stagione, una delle competizione automobilistiche più importanti del calendario agonistico.

Alex Palou (Ganassi #10) arriva nello Stato dell’Indiana da leader del campionato grazie all’affermazione di due settimane fa nel road course che sorge nel catino di Speedway. Attenzione ovviamente anche a Josef Newgarden, americano #2 di Penske che vinse dodici mesi fa.

Come da tradizione saranno 200 i giri previsti per una sfida che si tiene in occasione del week-end del Memorial Day, celebrazione in cui gli Stati Uniti d’America ricordano tutti i caduti in guerra. Tantissimi i favori alla vigilia della green flag, resta obiettivamente difficile effettuare un pronostico.

Il ‘The Greatest Spectacle in Racing’ verrà diffuso in diretta su Sky Sport Max (canale 205) così come tutti i round della NTT IndyCar Series. Come sempre tutto sarà accessibile in streaming su SkyGO e NOW, OA Sport garantirà la Diretta Live dell’intera gara.

PROGRAMMA 500 MIGLIA INDIANAPOLIS 2024

Domenica 26 maggio

5oo Miglia Indianapolis – gara – ore 18.45 (green flag)

500 MIGLIA INDIANAPOLIS IN TV

Diretta tv: Sky Sport Max (canale 205)

Diretta streaming: SkyGo e NOW

Diretta testuale: OA Sport