Il problema all’anca di Sinner preoccupa Bertolucci: “Gli darei un consiglio, altrimenti c’è il rischio che…”

Jannik Sinner sta affrontando giorni di recupero e riposo, visto il problema all’anca che lo sta condizionando nell’ultimo periodo. L’altoatesino, come è noto, ha deciso di ritirarsi dal torneo di Madrid, dove aveva raggiunto i quarti di finale, prima di affrontare il canadese Felix Auger-Aliassime. Una decisione presa in chiave preventiva per non andare a peggiorare le cose.

Tuttavia, è da capire se Sinner sarà in grado di affrontare gli Internazionali d’Italia a Roma, che dal 7 al 19 maggio terranno banco sui campi del Foro Italico. Secondo quanto riportano le cronache, Jannik sarà nella Capitale domenica sera e lunedì potrebbe prendere parte al sorteggio del tabellone principale (ore 12.00), prima di allenarsi e verificare le sue condizioni sulla terra rossa della Città Eterna.

Ci sono però dei punti interrogativi sulla gestione di questo problema. Paolo Bertolucci, ai microfoni di Sky Sport, ha espresso un parere estremamente chiaro: “L’infiammazione, che sappia io, si affronta con il riposo. Certo, non si può stare 8 giorni fermo e poi venerdì giocare. Per cui, lui starà tre giorni a riposo, farà le sue terapie sicuramente e domenica sarà a Roma per poi provare lunedì. Dopo è una gestione sua, se ha risolto o meno. La cosa preoccupante è che giocando gli Internazionali d’Italia ci sono grosse possibilità che la situazione possa aggravarsi, portandola dietro anche al Roland Garros“, ha affermato Bertolucci.

“Oltretutto, l’abbiamo visto a Madrid. Con quel problema lì, significa rendere all’80 o all’85% perché almeno un 15% lo si perde nel rendimento. Per cui, come può vincere contro i rivali che si ritrova in questo stato? Anche a costo di stare fermo due settimane, io gli consiglierei di tornare a giocare solo se è al 100%, anche perché parliamo di un ragazzo giovane e quindi quante altre volte potrà giocare questi tornei?“, ha concluso l’ex grande giocatore italiano.