Il messaggio sui social di Jannik Sinner: il pensiero dedicato ai tifosi presenti a Roma

Jannik Sinner sta vivendo giorni da spettatore a Roma, sede degli Internazionali d’Italia 2024 di tennis. L’altoatesino è stato costretto a dare forfait per il suo infortunio all’anca e ci sono tante incertezze sul suo rientro in campo e sui tempi di recupero.

Sinner ha deciso di non dare dettagli sulla criticità che lo sta attanagliando e la sua presenza al Roland Garros, per quanto si è potuto capire, è molto complicata. La priorità è pensare a guarire al 100%, nella consapevolezza che stando bene si possa esprimere un grande tennis. Jannik, nelle ultime ore, ha voluto lanciare un messaggio sui social a tutti i tifosi che lo attendevano a Roma in questi giorni.

“Non è mai una strada dritta. Torneremo più forti. Forza“, il pensiero del 22enne pusterese. Giova ricordare che lo Slam francese inizierà, per quanto riguarda il tabellone principale, il 26 maggio e obiettivamente i tempi sono molto stretti per Sinner.

Non è mai una strada dritta. Torneremo più forti. #Forza pic.twitter.com/0PDsN2per0 — Jannik Sinner (@janniksin) May 7, 2024

In conferenza stampa, l’altoatesino ha annunciato che dalla prossima settimana si metterà all’opera per capire come procedere in questa situazione, ma si può immaginare che il pensiero sia rivolto a Wimbledon e alle Olimpiadi previste proprio sui campi del Major transalpino.