Hockey pista: Trissino va in finale scudetto! Lodi riapre la serie contro Forte dei Marmi

Le gare -3 delle semifinali playoff della Serie A1 2023-2024 di hockey pista hanno emesso i loro verdetti. Andiamo a vedere nel dettaglio come sono andate le cose in pista.

Trissino è la prima qualificata alle finali scudetto che inizieranno il prossimo 25 maggio. I veneti si sono imposti con il “cappotto” sul Follonica vincendo 5-1 la gara del Paladante.

Chi sarà l’avversario di Cocco e compagni? La serie tra Forte dei Marmi e Lodi si allunga: merito dei lombardi, che si sono imposti 2-5 ai supplementari in casa dei toscani portando così l’eliminatoria a gara -4, che si terrà proprio a Lodi martedì 14 maggio alle ore 20.45.

Di seguito le note tecniche delle partite andate in archivio.

PLAYOFF – SEMIFINALI SCUDETTO – GARA-3 – Note tecniche

Gara-3 – Sabato 11 Maggio – ore 18:00 – PalaDante di Trissino (VI)

HOCKEY TRISSINO – CONSORZIO MAREMMANO CAVE FOLLONICA = 5-1 (4-1, 1-0)- Serie 3-0

Trissino: Zampoli, Pinto J (C), Gavioli D, Cocco, Malagoli – Garcia R, Mendez, Piccoli Gio, Piccoli Giu, Sgaria – All. Sousa

Cons.Maremmano Cave Follonica: Barozzi, Banini D, Pagnini F (C), Banini F, Montigel – Buralli, Pagnini M, Bonarelli, Maldini, Mugnaini – All. Silva

Marcatori: 1t: 7’28” Banini F (FOL), 12’13” Piccoli Gio (TRI), 15’52” Mendez (TRI), 17’15” Cocco (rig) (TRI), 22’47” Gavioli D (TRI) – 2t: 13’36” Mendez (TRI)

Arbitri: Alessandro Eccelsi di Novara e Luca Molli di Viareggio (LU)

Gara-3- Sabato 11 Maggio – ore 20:45 – PalaForte di Forte dei Marmi (LU)

CENTRO PORSCHE FIRENZE VERSILIA HOCKEY FORTE – AMATORI WASKEN LODI = 2-5 ai supplementari (1-1, 1-1, 0-1, 0-2) Serie 2-1

Centro Porsche Firenze VH Forte: Gnata (C), Galbas J, Ipinazar, Torner, Gil – Ambrosio, Compagno, Cinquini, Rossi, Taiti – All. Bertolucci

Amatori Wasken Lodi: Grimalt (C), Giovannetti, Faccin, Najera, Antonioni – Fantozzi, Fernandes, Nadini, Bozzetto, Porchera – All. Bresciani

Marcatori: 1t: 15’10” Cinquini (FDM), 19’43” Faccin (sup.num) (LOD) – 2t: 3’00” Antonioni (LOD), 5’25” Compagno (FDM) – 1ts: 1’38” Faccin (LOD) – 2ts: 3’38” Faccin (LOD), 4’25” Fernandes (LOD)

Espulsioni: 1t: 18’35 Rossi (2′) (FDM), 21’42” Galbas (2′) (FDM), 22’34” Fernandes (2′) (LOD), 22’54” Najera (2′) (LOD) – 2t: 10’02” Fantozzi (2′) (LOD)

Arbitri: Louis Hyde di Breganze (VI) e Alfonso Rago di Giovinazzo (BA)