Helmut Marko sulle qualifiche a Monaco: “Leclerc è il favorito, Verstappen ha una macchina che salta come un canguro”

Non è stato un venerdì semplice per la Red Bull a Montecarlo, sede dell’ottavo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito cittadino del Principato, la RB20 ha palesato problemi di set-up piuttosto evidenti, soffrendo non poco la presenza di sconnessioni o dei dossi caratteristici della pista monegasca.

Un po’ come si era evidenziato a Imola, la macchina di Milton Keynes fatica ad assorbire questi avvallamenti dell’asfalto, essendo una vettura che predilige un assetto piuttosto basso. Ne ha parlato il consulente di Red Bull, Helmut Marko: “È incredibile quanto siano stabili queste vetture. Grazie al cielo Max non ha rotto niente nei contatti con il muro, ma non siamo ancora dove vorremmo in termini di assetto. Siamo apparentemente troppo rigidi. Abbiamo però fatto vedere un grande passo gara, ma alla fine non è una cosa buona se non parti dalla pole-position. Io scommetterei sulla pole di Leclerc“, ha dichiarato Marko (fonte: Motorsport.com).

“Non abbiamo usato una mappatura di motore spinta, dunque penso che la Red Bull sia il secondo team più veloce dietro a Leclerc. Lo avevamo già detto anche alla vigilia di questo fine settimana, Charles era ed è il favorito. Per noi sarà importante migliorare l’assetto. Se non miglioriamo la macchina, il ‘fattore Max’ non sarà sufficiente“, ha spiegato il manager austriaco.

Si dovrà lavorare sul bilanciamento in vista delle qualifiche odierne: “Max ha detto che la macchina saltava come un canguro, ma anche Perez ha avuto gli stessi problemi. Dobbiamo cercare di non far saltare la macchina e non perdere carico aerodinamico. Però dai long run abbiamo imparato molto, dunque sappiamo quale direzione prendere per migliorare. Ma se saremo in grado di farlo prima delle qualifiche, direi che è tutto da vedere“.