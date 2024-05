Golf, Nacho Elvira consolida la leadership ad un round dal termine del Soudal Open. Migliozzi in top ten

I golfisti del DP World Tour si avviano spediti verso la conclusione delle fatiche settimanali. Siamo infatti arrivati ad un solo round dalla conclusione del Soudal Open (montepremi 2,5 milioni di dollari), evento nato nel lontanissimo conosciuto anche come Open del Belgio. A 18 buche dal termine inizia ad intravedere la vittoria Nacho Elvira.

L’iberico guida la classifica con lo score di -18 (195 colpi) dopo aver siglato un solido round da -4. Per il trentasettenne spagnolo ben 4 colpi di margine sui più immediati inseguitori che portano il nome del francese Romain Langasque, del danese Niklas Noorgard e dell’inglese Joe Den. Aggrappato al podio anche l’inglese Andrew Wilson, sesto in solitaria con -13, seguito ad un solo colpo di distacco dallo spagnolo Sebastian Garcia e dal belga Thomas Pieters.

Sul percorso par 71 del Rinkven International Golf Club di Anversa (Belgio) completano la ton ten in nona posizione con il punteggio di di -11 il canadese Aaron Cockerill, l’australiano Sam Jones, il francese Mike Lorenzo-Vera, gli inglesi Paul Waring, Richard Mansell, Laurie Canter, Luke Donald e Sam Bairstow, e l’azzurro Guido Migliozzi. Quest’ultimo piazza un ottimo giro da -5 recuperando 14 posizioni.

Bene anche Matteo Manassero, che continua a mantenere una buona velocità di crociera grazie al -4 giornaliero. Per il veneto 18° posto provvisorio con lo score di -10. -6 e 44esima piazza per Filippo Celli, seguito ad una lunghezza di distanza da Francesco Laporta ed Andrea Pavan. Battuta d’arresto per Edoardo Molinari, che scivola al 57° posto con -4 dopo il +1 odierno. Domani spazio all’ultimo e decisivo round che decreterà il successore dello svedese Simon Forsstrom.