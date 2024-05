Golf: il DP World Tour riparte dal Soudal Open in Belgio con otto azzurri al via

Ritorna finalmente in Europa, in quella vera, il DP World Tour 2024. Lo fa con il Soudal Open, che va in scena al Rinkven International Golf Club di Anversa, in Belgio. Si tratta, in altre parole, dell’Open del Belgio, passato da parecchie vicende e da un paio di edizioni versione match play, di cui una vinta da Guido Migliozzi nel 2019.

C’è anche lui al via dell’evento vinto lo scorso anno dallo svedese Simon Forsstrom. Per lui e Andrea Pavan il concetto è soprattutto uno: ritrovare il sorriso dopo la beffa nel Surrey, con la mancata qualificazione allo US Open per un nonnulla. Quella qualificazione che, invece, hanno raggiunto sia Matteo Manassero che Edoardo Molinari, di scena dunque con una particolare dose di fiducia sul territorio belga.

Altri quattro azzurri al via, tra cui anche Francesco Laporta è parte dei provenienti dal blocco di chi ci ha provato per il Course No. 2 di Pinehurst. Ci saranno anche Lorenzo Scalise, Renato Paratore e Filippo Celli, con differenti ambizioni, ma immutata voglia di farsi valere in quota continentale.

Oltre agli azzurri e a Forsstrom c’è da registrare una buona presenza di figure chiave del DP World Tour, compresa naturalmente una ricca rappresentanza belga (e l’accoppiata Thomas Pieters-Nicolas Colsaerts). Molta la lotta prevista, e non si può realmente definire un favorito per quest’evento. Bello, e anche insidioso, il par 71 sul quale si gareggia.