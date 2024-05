Giro d’Italia 2024: ora è ufficiale, niente Stelvio. “La strada non è stata ancora liberata dalla neve”

La voce si stava spargendo ormai da giorni, in mattinata sono arrivate tantissime conferme, ora c’è l’ufficialità, o quasi. Non si salirà verso il Passo dello Stelvio al Giro d’Italia 2024.

Annullata dunque la salita che inizialmente era fissata come Cima Coppi. Cambierà il percorso della sedicesima tappa con partenza da Livigno ed arrivo a Santa Cristina Valgardena.

Le parole all’ANSA dell’assessore competente della Provincia di Bolzano Daniel Alfreider: “Il Passo dello Stelvio non può essere aperto per la tappa del Giro d’Italia del 21 maggio, perché il Servizio stradale non è attualmente in grado di continuare i lavori di sgombero a causa del rischio di valanghe. Ciò significa che la strada non è ancora stata liberata dalle grosse quantità di neve. Dopo lo sgombero della neve, la strada deve comunque essere ancora messa in sicurezza contro la caduta di massi e slavine, prima di essere riaperta”.

Nei prossimi giorni arriverà la decisione sulla modifica del percorso, nel frattempo il primo simpatico commento su X è quello di Romain Bardet: “Voglia di piangere”.