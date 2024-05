Giro d’Italia 2024: la Visma | Lease a Bike presenta la sua squadra. Uijtdebroeks per la generale, Kooij e Laporte a caccia di tappe

L’avvicinamento della Visma | Lease a Bike al Giro d’Italia 2024 non è stato certamente dei più felici. La squadra olandese ha perso nelle ultime settimane per infortuno Wout Van Aert, con il belga che si è fatto male dopo la caduta a una sessantina di km dalla fine della Dwars door Vlaanderen.

Van Aert si è procurato la frattura dello sterno, quella della clavicola e diverse costole rotte. Il belga doveva essere il punto di riferimento della Visma, con la possibilità di andare a caccia di tappe sia in pianura sia in montagna, ma anche di provare a fare classifica generale realmente per la prima volta.

Oltre all’assenza di Van Aert si sono aggiunte poi quella di Wilco Kelderman e di Koen Bouwman, con quest’ultimo che si è ammalato al Giro di Romandia, venendo sostituito da Tim Van Dijke.

Il giovane Cian Uijtdebroeks sarà l’uomo di punta per la classifica generale, anche se bisognerà valutare il suo rendimento sulle tre settimane. La Visma punterà poi moltissimo sulle tappe per i velocisti con Olav Kooij e Christophe Laporte, con quest’ultimo che potrà giocarsi le sue chance anche su altri arrivi.

A completare la squadra ci saranno l’ungherese Attila Valter, lo sloveno Jan Tratnik, l’olandese Robert Gesink ed Edoardo Affini, che partiranno con il ruolo di gregari e che poi, in base al rendimento dei capitani, potrebbero anche andare a caccia di tappe nel corso delle tre settimane.