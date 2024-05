Giro d’Italia 2024, la tappa Pompei-Cusano Mutri dopo il giorno di riposo: percorso, altimetria, programma, orari, tv

Si conclude oggi la prima settimana del Giro d’Italia 2024: già tanta salita e tanta carne al fuoco in queste prime nove tappe, con la prima cronometro già andata in archivio. Per ora Tadej Pogacar appare come intoccabile, salda maglia rosa e dominatore assoluto di questa Corsa Rosa. La seconda settimana presenterà subito una tappa tosta con l’arrivo in salita a Cusano Mutri.

PERCORSO

Sarà una frazione discretamente dura, 142 chilometri da Pompei a Cusano Mutri e oltre 3000 metri di dislivello. Primi 45 chilometri abbastanza comodi fino a San Felice a Cancello, poi cominceranno le asperità prima verso Arpaia e poi verso Bivio Taburno. Il primo GPM è quello di seconda categoria di Camposauro, 6,1 km al 7,8% ma con una massima pendenza del 14% a metà salita. Lunga discesa e poi qualche mangia e bevi e l’inizio dell’ultima ascesa verso i 1392 metri di Bocca della Selva, di prima categoria poiché assai lunga (20,9 km) ma suddivisa in tre parti. Nella prima parte si sale piano piano dal 3 al 7%, toccando anche il 14% in prossimità di Pietraroja. Tratto centrale un po’ più comodo, con due tratti in falsopiano che faranno respirare il gruppo, poigli ultimi sei chilometri e mezzo sono tutti tra il 7 e l’8% e sono i più duri.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA DECIMA TAPPA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

10a tappa – Martedì 14 maggio

Pompei-Cusano Mutri (142 km)

Orario partenza ufficiale: 13.15

Orario arrivo stimato: 16.58-17.27

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 12.20 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 12.45, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle 12.20, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12.45

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.50