Giro d’Italia 2024, la tappa di domani Torre del Lago Puccini-Rapolano Terme: percorso, altimetria, programma, orari, tv

Dopo tre tappe abbastanza comode per il gruppo, domani il Giro d’Italia torna a regalare qualche grattacapo. La sesta frazione, da Torre del Lago Puccini a Rapolano Terme, è per alcuni segnata sul calendario: è quella infatti degli sterrati, dove potrebbe accendersi un po’ di bagarre.

PERCORSO

Dopo i primi settanta chilometri alquanto tranquilli, si arriva all’altezza di Volterra, dove c’è il primo GPM di giornata da 8,6 km al 4,6%. Tanti saliscendi poi, per arrivare al chilometro 136, con i primi due tratti di sterrato in comune a quelli delle Strade Bianche, quelli di Vidritta e Bagnaia, che terminano con la salita di Grotti (3,3 km al 5%). Altro momento di tanto saliscendi fino al terzo tratto di sterrato di Pievina, seguito da un altro paio di strappi, quelli di Asciano (700 metri al 4,4%) e quello di Serre di Rapolano (700 metri al 10,6%) che scollina a poco più di 4 chilometri dal traguardo.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA SESTA TAPPA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Sesta tappa – giovedì 9 maggio

Torre del Lago Puccini-Rapolano Terme (180 km)

Orario partenza ufficiale: 12.55

Orario arrivo stimato: 17.00-17.26

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 12.10 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 12.30, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay dalle 12.10, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12.30

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.25