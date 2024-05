Giro d’Italia 2024, la tappa di domani Riccione-Cento: percorso, altimetria, programma, orari, tv

Prima delle grandi montagne, il Giro d’Italia 2024 presenta alcune tappe adatte ai velocisti: dopo la frazione di Francavilla al Mare e quella dei muri di oggi, ecco una tappa praticamente completamente piatta che potrà dare un’altra chance agli sprinter.

PERCORSO

Si parte da Riccione, dal Mar Adriatico, per raggiungere Cento, nel bel mezzo della Pianura Padana. 179 chilometri con un dislivello praticamente nullo. Si attraverserà la Romagna e la costa all’inizio per addentrarsi poi nella Pianura Padana con l’arrivo a Cento che sarà quasi inevitabilmente uno sprint. Proprio la tappa perfetta per gli sprinter, che dovranno solo pensare agli ultimi chilometri, non essendoci nessuna difficoltà altimetrica. In mezzo solo due traguardi volanti, a Villanova e a Conselice.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA DODICESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

13a tappa – Venerdì 17 maggio

Riccione-Cento (179 km)

Orario partenza ufficiale: 13.10

Orario arrivo stimato: 17.04-17.26

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 12.25 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 12.45, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle 12.25, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12.45

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.45