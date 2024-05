Giro d’Italia 2024, la tappa di domani Martinsicuro-Fano: percorso, altimetria, programma, orari, tv

Entra nel vivo anche la seconda settimana del Giro d’Italia 2024: dopo una tappa con arrivo in salita e una tappa per velocisti, arriva una frazione insidiosa, specie nelle fasi finali. Ci saranno infatti i muri a caratterizzare le battute conclusive della frazione da Martinsicuro a Fano.

PERCORSO

Dodicesima frazione che partirà da Martinsicuro per arrivare a Fano dopo 193 chilometri e 2100 metri di dislivello. Una tappa che ha tre stellette di difficoltà e che sarà caratterizzata dai muri sulla costa adriatica. Nella prima parte ci sarà il traguardo intermedio di Recanati (dopo uno strappo di 2,3 km all’8,1%), poi nel giro di una sessantina di chilometri quattro GPM di quarta categoria: Osimo (1,3 km al 5,5%), Monti (1,9 km al 7,1%), La Croce (1,5 km al 6,7%) e San Costanzo (2,1 km al 6,1%). A dieci chilometri dal traguardo ci sarà anche l’ascesa a Monte Giove che presenterà pendenze attorno al 20%.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA DODICESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

12a tappa – Giovedì 16 maggio

Martinsicuro-Fano (193 km)

Orario partenza ufficiale: 12.30

Orario arrivo stimato: 16.59-17.28

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 12.00 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 12.15, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle 12.00, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12.15

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.10