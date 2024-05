Giro d’Italia 2024, la tappa di domani Genova-Lucca: percorso, altimetria, programma, orari, tv

Terza opportunità in fila per i velocisti al Giro d’Italia 2024. O almeno, così sembra sulla carta. Domani, mercoledì 8 maggio, sarà il momento della frazione da Genova a Lucca di 178 chilometri che potrebbe anche rappresentare la prima vera chance per i cacciatori di tappe visti i due GPM previsti in giornata, semmai gli sprinter possano sentirsi ‘paghi’ soprattutto nella prima parte di giornata.

PERCORSO

Dopo la prima quindicina di chilometri arrivano le salite di Ruta (3,7 km al 6,8%) e di Madonna delle Grazie 3,9 km al 4%) che potrebbe lanciare la fuga odierna. Subito dopo il primo vero GPM, il Passo del Bracco: sono 15,3 chilometri al 4%, con la pendenza che è però influenzata da due tratti in falsopiano, anzi di vera e propria pianura, in un paio di tratti si tocca anche l’8%. Lunga discesa e poi, dopo Camaiore, c’è il Montemagno, 3 chilometri costanti al 4,3%. Si scollina ai -21 dal traguardo, strada poi in costante e leggera discesa fino al traguardo.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA QUINTA TAPPA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Quinta tappa – Mercoledì 8 maggio

Genova-Lucca (178 km)

Orario partenza ufficiale: 13.00

Orario arrivo stimato: 17.02-17.28

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 12.10 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 12.30, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay dalle 12.10, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12.30

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.25