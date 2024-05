Giro d’Italia 2024, Jonathan Milan e Filippo Ganna: l’Italia brilla alla Corsa Rosa

Dopo la seconda settimana il termometro delle vittorie italiane al Giro d’Italia 2024 sale a quattro. Un’edizione della Corsa Rosa che sta vedendo sempre più corridori nostrani protagonisti, sia nelle vittorie di tappa che nella classifica generale e si proverà a chiudere il cerchio con un’ottima terza settimana.

La stella assoluta è stata Jonathan Milan: il velocista friulano ha vinto altre due tappe, arrivando a quota tre in questa edizione del Giro. Prima il successo a Francavilla al Mare, poi l’acuto a Cento: il feeling con l’ultimo uomo Simone Consonni e con il suo treno è sempre maggiore e ormai il pistard non sbaglia più un colpo ed è a tutti gli effetti uno dei velocisti più forti al mondo. Giovedì a Padova e domenica a Roma avrà altre due occasioni per rimpinguare ulteriormente un bottino già ricco.

Chi è tornato a vincere al Giro d’Italia dopo ben tre anni di digiuno è Filippo Ganna. Una vittoria che sa di liberazione, un successo importante nella cronometro di Desenzano del Garda, accompagnato dalla commozione all’arrivo. “Ho dovuto andare oltre i miei limiti per battere Pogacar” – ha detto il piemontese. Campione olimpico, campione del mondo su pista, detentore del Record dell’Ora, eppure la vittoria al Giro d’Italia ha un sapore speciale e particolare.

Per quanto riguarda la classifica generale, è ancora in lotta per il podio Antonio Tiberi. Il corridore della Bahrain-Victorious ha convinto quasi del tutto in salita e ha fatto ancora una volta una grande cronometro. Il “quasi” nella frase precedente è legato alla tappa di ieri con l’arrivo al Mottolino: il frusinate ha accusato qualcosa nel finale, ma si è comunque difeso arrivando a 1’10” da Thomas, anche grazie al contributo di Damiano Caruso. La gestione delle energie e l’aiuto di un gregario di lusso come il siciliano possono rivelarsi fondamentali.